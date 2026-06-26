Що робити з аліумами після цвітіння / © Credits

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Аліуми заслужено вважаються улюбленцями сучасних ландшафтних дизайнерів та зайнятих мешканок мегаполісів. Оскільки це одні з найкращих посухостійких рослин, вони є ідеальним вибором для сонячних ділянок або для тих, хто через постійні відрядження та активне життя не мають часу щодня бігати з лійкою навколо грядок. На жаль, аліуми — не квіти пізнього літа. У червні їхні розкішні фіолетові відтінки починають тьмяніти.

Коли пишне цвітіння закінчується, більшість із нас припускається класичної помилки — зрізає суцвіття на автопілоті та намагається зберегти перфекціонізм на клумбі. Проте садівник Іш Камран запевняє, що правильний догляд за аліумами «після» — це просте мистецтво, яке вимагає мінімум зусиль.

Головна помилка садівників

Питання про те, чи варто обрізати голівки аліумів одразу після цвітіння, часто викликає дискусії. Проте Іш має однозначну думку — дайте їм спокій. Багато людей роблять помилку, коли зрізаючи аліуми одразу після того, як вони відцвіли, але найкраще, що ви можете зробити, просто дозволити їм природним чином пожовтіти та стати коричневими.

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Поки стебло самостійно підсихає, цибулина у землі накопичує цінні поживні речовини для наступного сезону. Лише тоді, коли рослина повністю вирівняється у кольорі до солом’яно-коричневого, її можна зрізати біля самої основи. Після цього у вас є два варіанти: або викопати цибулину, або залишити її у землі до наступного року. Експерт наголошує, що вони чудово зимують у ґрунті, його власний аліум успішно квітне вже третій рік поспіль без жодних викопувань.

Як виростити аліуми з насіння

Якщо ви мрієте створити стильний посухостійкий сад у середземноморському стилі та потребуєте весняних акцентів, зів’ялі головки алліумів стануть вашим безплатним джерелом посівного матеріалу. На місці фіолетових пелюсток утворюються красиві дрібні насіннєві коробочки.

Збирання насіння:

Дочекайтеся, поки насіннєва головка на квітці повністю висохне на сонці. Зріжте її та покладіть у звичайний коричневий паперовий пакет. У пакеті суцвіття висохне ще більше, стане хрустким і самостійно вивільнить сотні маленьких насінин алліуму. Приблизно за місяць зібране насіння можна висаджувати одразу у відкритий ґрунт.

У цій справі знадобиться терпіння. Не очікуйте побачити високі фіолетові кулі навіть через рік. Аліумам, вирощеним із насіння, потрібно близько 2–3 років, щоб закріпитися та сформувати повноцінну квітучу цибулину, проте результат точно вартий очікування.

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Рослини-друзі

Якщо ви тільки плануєте дизайн свого городу чи клумби на наступний сезон, зверніть увагу на концепцію сумісності рослин. Декоративні аліуми мають чудових родичів, які стануть прекрасними компаньйонами на грядках, наприклад, це звичайна ріпчаста цибуля та часник. Окрім візуальної гармонії текстур, таке сусідство допомагає природним шляхом відлякувати шкідників від інших рослин.

Краса декоративного аліуму не зникає разом із його фіолетовим кольором. Висушені коричневі текстурні кулі на високих стеблах мають неймовірно стильний вигляд на клумбі, крім того, так ви підтримуєте тренд на природні, злегка дикі сади.

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