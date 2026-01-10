- Дата публікації
-
Що робити з небажаними різдвяними подарунками — передарувати, віддати чи викинути
Святковий стіл уже прибрано, коробки з-під подарунків складені, а десь між теплими шкарпетками, ароматними свічками та прикрасами причаївся він — подарунок, який не викликає радості.
Це може бути книга, яку ви точно не прочитаєте. Парфум із надто різким ароматом. Сумка, яка зовсім «не ваша». І тут виникає запитання, знайоме майже кожному: що робити з небажаними подарунками.
Після Різдва та Нового року ми всі опиняємося в однаковій ситуації, намагаємося зберегти атмосферу вдячності, не образити близьких і водночас не захаращувати дім речами, які не приносять задоволення. Небажані подарунки — табуйована, але надзвичайно поширена тема, про це розповіло видання RTÉ.
Передарувати — найпопулярніше рішення
Передаровування давно перестало бути чимось ганебним. Навпаки — це спосіб дати речі друге життя. Кожен третій готовий передарувати небажаний різдвяний подарунок.
Головне правило — правильний адресат. Людина не повинна перетинатися з тим, хто подарував річ. Інакше ризик незручної ситуації зростає. Саме тому краще, якщо ви даруєте щось універсальне та завжди додаєте чек.
Подарунковий чек
І тут статистика невтішна, мало хто кладе чек, щоб потім можна було обміняти подарунок.
Відсутність чека часто залишає людей у глухому куті, адже вони не знають, що робити з річчю. У результаті частина подарунків роками лежить у шафах, а дехто зізнається, що залишають їх нерозпакованими чи просто викидають.
Благодійність
Ще один елегантний та свідомий варіант — пожертва. Люди все частіше готові віддати небажані подарунки на благодійність або як презент для різних зборів і заходів.
Це особливо доречно, якщо річ нова, якісна та універсальна, наприклад, аксесуари, книги, декор або косметичні набори. Такий крок не лише зменшує кількість відходів, а й повертає подарунку його головну функцію — приносити радість.
Небажані подарунки — не провал і не привід для сорому. Це лише нагадування про те, що смаки різні, а святкові традиції потребують оновлення. Передарувати, віддати на благодійність чи обміняти — кожен із цих варіантів кращий, ніж залишити річ припадати пилом або викинути її.
А головний урок — простий: чек, уважність і трохи чесності роблять свята легшими для всіх. Бо справжня цінність подарунка — не в упаковці, а у настрої, який він приносить.