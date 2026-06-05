Що робити з півоніями після цвітіння: розповідають експерти з садівництва

Півонії / © ТСН

Реклама

Коли сезон півоній остаточно закінчився, ваші домашні кущі виглядатимуть трохи сумними та порожніми.

Woman&Home розповідає які наступні кроки потрібні для вашої півонії після цвітіння.

Незалежно від того, чи навчилися ви вирощувати півонії вдома, чи стежите за тим, коли вони зʼявляються в магазинах, не секрет, що їхнє вікно цвітіння триває недовго. І хоча короткий, але солодкий період цвітіння вартий очікування, це означає, що на літо у вас залишається рослина без квітів, і ви можете ставити собі запитання, що саме робити з нею після того, як цвітіння закінчиться.

Реклама

Виникає питання, чи варто обрізати відцвілі півонії і що ще потрібно рослині після того, як вона закінчить цвісти.

Що робити з півоніями після цвітіння

Після того, як півонії відцвіли, слід видалити зів’ялі квіти. Щоб видалити їх у півонії, визначте зів’ялі квіти та зріжте стебло трохи вище першої пари здорового листя. Не зрізайте головне стебло та не видаляйте занадто багато листя.

Півонії люблять постійну вологість, як під час цвітіння, так і після того, як у них відцвіли квіти. Коли вони закінчать цвісти і ви видалите відцвілі квіти, продовжуйте добре їх поливати, щоб рослина залишалася сильною та здоровою, накопичуючи запаси енергії на зиму та наступну весну.

Потрібне глибоке поливання, поливання ґрунту навколо основи рослини, уникайте намокання листя, раз на тиждень для рослин у садових бордюрах або частіше для тих, що в контейнерах. Це підтримає їх, коли немає достатньо опадів, щоб зберігати вологість ґрунту.

Реклама

Після того як квіти повністю відцвітуть і ви обріжете відцвілі суцвіття на півонії, можна забезпечити легке підживлення, використовуючи добрива з низьким вмістом азоту, повільного вивільнення або підживлення.

Будьте обережні, щоб не перегодувати, і не вносьте підживлення близько до листя, оскільки це може спричинити гниття.

Чи потрібне обрізання

Перш ніж дістати необхідні садові інструменти та почати обрізати, ваші півонії повинні бути готові до цього процесу.

Вкрай важливо, щоб після того, як півонії відцвіли, ви їх не обрізали. Вам потрібно видаляти відмерлі квіти, але водночас ви видаляєте якомога менше стебел або листя. Півонії не обрізають після цвітіння, тому що їм потрібно накопичувати запаси енергії в коренях протягом літа, щоб бути готовими до наступної весни. Залишаючи листя на місці, рослина може продовжувати ефективно здійснювати фотосинтез, і саме так вона повертає енергію до коріння, щоб бути готовою до наступного року.

Реклама

Навіть якщо ваш кущ півонії не цвіте протягом літніх місяців, його листя додасть чудової структури та зелені вашим садовим бордюрам. Увесь цей час воно накопичує енергію, необхідну для створення приголомшливого пухнастого цвітіння наступного року.

Коли обрізати півонії

Уникайте помилки літнього садівництва, обрізаючи півонію занадто рано. Те, що вона закінчила цвісти, не означає, що сама рослина закінчила свій рік.

Обрізати півонії слід лише після перших осінніх заморозків, зазвичай, коли рослина природним чином відмирає в жовтні. Це дає вашій півонії місяці, щоб накопичити енергію, яка сприятиме створенню яскравих квітів наступного року.

Новини партнерів