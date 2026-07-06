Що таке вестибулярний синдром і чи треба панікувати, коли собака раптом втрачає рівновагу

Що таке вестибулярний синдром / © Associated Press

Реклама

Ситуація, знайома багатьом власникам дорослих тварин, коли ще вчора пес був активним і звичним, а сьогодні, ніби «п’яний», втрачає рівновагу, падає та не може координувати рухи. Саме так описують один із найпоширеніших неврологічних станів у собак похилого віку — ідіопатичне вестибулярне захворювання (IVD).

Як розповідає видання The Washington Post, власники дорослих собак можуть думати, що це інсульт і навіть готувалися до найгіршого сценарію. Але ветеринари заспокоюють і кажуть, що у більшості випадків стан є самообмежувальним і минає протягом кількох тижнів.

Термін «idiopathic» означає «з невідомої причини», і саме це робить синдром таким загадковим і водночас лячним для власників.

Реклама

Що відбувається з організмом

Вестибулярна система — складний механізм, який відповідає за рівновагу, орієнтацію у просторі та координацію рухів голови, очей і тіла. Вона розташована у внутрішньому вусі та мозку, і постійно «пояснює» організму, де верх, а де низ.

Коли система дає збій, мозок отримує суперечливі сигнали. У людей виникає запаморочення чи морська хвороба, а у тварин раптова втрата координації.

Вестибулярний синдром у собак

Симптоми зазвичай з’являються раптово та мають досить драматичний вигляд:

собака починає хитатися та ходити по колу

часто падає чи перевертається

може з’явитися нахил голови

спостерігаються швидкі рухи очей

інколи виникає нудота чи блювання

Через таку картину власники часто думають про судоми чи інсульт. Насправді ж стан більше схожий на сильне запаморочення, ніби людину різко зняли з каруселі та змусили йти прямо.

Реклама

Причини виникнення

Пошкодження вестибулярної системи може мати різні причини, наприклад, інфекції, найчастіше вушні, іноді мозкові, пухлини, травми голови, запальні процеси чи порушення кровопостачання мозку, схожі на інсульт.

Іноді причиною стають і ліки. Зокрема, антибіотик метронідазол у високих дозах може впливати на нервову систему. Також деякі вушні препарати, особливо за складних процедур, можуть мати побічні ефекти, які впливають на рівновагу.

Втім, у більшості літніх тварин причина зовсім інша — ідіопатичне вестибулярне захворювання, яке виникає без очевидної причини.

Хоча симптоми мають досить страшний вигляд, у більшості випадків прогноз сприятливий. Стан зазвичай покращується вже протягом кількох днів, а повне відновлення відбувається в межах 2–4 тижнів. Лише іноді у тварини залишається легкий нахил голови.

Реклама

Встановлення діагнозу

Оскільки симптоми схожі на інші серйозні стани, діагноз ставлять шляхом виключення. Ветеринари оцінюють вік тварини, початок симптомів, приймання ліків та проводять фізичний й неврологічний огляд.

У багатьох випадках достатньо кількох днів спостереження, щоб зрозуміти, чи стан починає покращуватися. Відео, зняті власником, також допомагають ветеринару оцінити динаміку.

Як допомогти тварині вдома

Специфічного лікування, яке «вимикає» синдром, не існує. Проте правильний догляд відіграє ключову роль. Ветеринари рекомендують:

забезпечити м’яке, безпечне місце для відпочинку

прибрати доступ до сходів, води чи потенційно небезпечних зон

допомагати з їжею, якщо тварині важко їсти

за необхідності застосовувати протиблювотні препарати за призначенням лікаря

Не варто тримати тварину у повній темряві. Навпаки, постійне м’яке освітлення допомагає мозку адаптуватися та швидше компенсувати порушення рівноваги.

Реклама

Якщо симптоми не покращуються чи погіршуються, ветеринар може призначити додаткові дослідження, наприклад, аналізи на інфекції, КТ або МРТ голови.

У котів подібні симптоми частіше мають інші причини, тому у їхньому випадку звертатися до ветеринара потрібно якомога швидше.

Ідіопатичне вестибулярне захворювання — один із тих діагнозів, які мають страшніший вигляд, ніж є насправді. Головне — не панікувати, забезпечити безпечні умови та дати тварині час відновитися. У багатьох випадках уже за кілька тижнів собака повертається до звичного життя.

Новини партнерів