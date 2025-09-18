Кіт удома: 10 важливих товарів для нового члена родини

Реклама

1. Якісний корм

Раціон улюбленця має відповідати його віку та бути збалансований білками, жирами, вуглеводами, вітамінами й мінералами. Сухі корми для котів мають потрібне співвідношення цих елементів.

Звертайте увагу на склад: на першому місці в ньому повинен бути зазначений відсоток та джерело походження білка. Слідкуйте, аби в раціоні не було штучних барвників, консервантів та інших добавок, адже вони викликають у тварин звикання.

2. Миски

Базово слід мати дві – для їжі та води. Втім, у Pethouse радять ставити кілька мисочок з водою в оселі, щоб в улюбленця був постійний доступ до кількох джерел. Обирайте не надто глибокі варіанти з широкими бортиками .

Керамічна миска для кота Pethouse

Оптимальний діаметр – 10-15 см залежно від розміру кота. Чудовим плюсом є нековзне дно, завдяки якому миски залишаються стійкими на будь-якій поверхні.

3. Лоток і наповнювач

Для особистих звірячих справ улюбленцю знадобиться окремий куточок з лотком. Можна обрати закритий, якщо кіт трошки сором’язливий, чи класичний відкритий від бренду Trixie. Він матиме достатньо місця, аби тваринці було зручно копирсатися і все залишалося в межах туалету.

Наповнювач для котів Pethouse

До вибору наповнювача підійдіть особливо ретельно. Переконайтеся, що гранули не надто великі та тверді, оскільки подушечки лап у котів дуже чутливі. Чудово зарекомендували себе грудкувальні наповнювачі (бентонітові та тофу), які достатньо замінювати приблизно раз на 4 тижні, та силікагелеві. Досить практичні й натуральні деревні, хоча їхній термін експлуатації коротший.

4. Кігтеточка

Вона допомагає котам сточувати кігті, знімати стрес та отримувати позитивні емоції. Таким чином тварини ще й задовольняють природну потребу залишати «мітки» – запахові та сліди від подряпин.

Поспостерігайте, в якому положенні вашим звірятам подобається точити кігті: вертикально, стоячи на задніх лапках, чи горизонтально. Від цього залежить вибір дряпки: джутової зі стовпчиком чи картонної. Можна потішити улюбленця цілим розважальним комплексом з будиночком та додатковими елементами для ігор.

5. Лежак

Хоча деякі котики віддають перевагу сну поруч із петбатьками, часом їм кортить побути на самоті та відпочити. Подбайте про лежак або будиночок із теплого та м’якого матеріалу. Ідеально, якщо тварина поміщається в ньому у всіх своїх улюблених позах, тому ліпше обирати варіант «із запасом».

Лежанка для кота Pethouse

6. Засоби гігієни та інструменти для догляду

Щоб тварина завжди була чепурною, потрібно ввести в догляд декілька процедур. Для купання придбайте шампунь, призначений саме для котів, оскільки людські порушують захисний бар’єр шкіри звірят. Також знадобляться гігієнічні засоби для очищення вух та очей, наприклад, від бренду Beaphar.

Догляд за котом Pethouse

Не забудьте про інструменти для грумінгу, відповідні типу шерсті улюбленця. Довгошерстим котам чудово підходять гребінці, для тваринок із середньою довжиною шерсті та густим підшерстям – пуходерки, а котів із короткою шерстю можна вичісувати масажними щітками.

Ще один важливий інструмент – кігтеріз. Звісно, муркотуни частково сточують кігті у природний спосіб, але їх усе одно варто підрізати приблизно раз на місяць.

7. Аптечка

Покладіть у неї базові препарати, які можуть стати у пригоді в разі поганого самопочуття у тваринки:

сорбенти (Пресорб, Атоксіл чи Ентеросгель у саше),

знеболювальні (Мелоксикам, Сімалджекс, Онсіор),

антигістамінні для полегшення алергічних реакцій (Димедрол, Дексаметазон),

антисептичний засіб без вмісту спирту (наприклад, Хлоргексидин),

марлевий бинт та ватні диски.

Перед тим, як давати улюбленцю будь-які ліки, обов’язково порадьтеся з ветлікарем.

8. Ласощі

Вони стануть гарним заохоченням для улюбленця та чудово доповнять його харчування. Рекомендуємо пригощати котів не надто твердими та калорійними частуваннями. Підійдуть дрібні снеки, подушечки, палички, сушеності, кремові ласощі – звірята все це неодмінно вподобають. Лише пам’ятайте, що смаколики мають складати не більше 10% добового раціону котика.

9. Іграшки

Проводити з улюбленцем час, розважати його, тренувати та задовольняти мисливські інстинкти не менш важливо. Для спільних та самостійних ігор існує велика кількість м’ячиків, вудок, м’яких іграшок . Розвивати кмітливість тваринки допоможуть інтерактивні забавки та головоломки.

10. Переноска

Незамінна річ для подорожей та візитів до ветлікаря. Зважаючи на розмір і зріст тварини, оберіть в зоомагазині пластиковий бокс, рюкзак чи сумку-переноску. Переконайтеся, що тварині там комфортно і вистачає місця.

Усе те звіряче щастя, яке потрібне вашому улюбленцю, завжди можна знайти на сайті pethouse.ua. Ваше замовлення доставлять якнайшвидше та прямо в лапки новому члену родини. І не забувайте про найголовніше для кожного котика – любов та підтримку від петбатьків.