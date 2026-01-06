Що треба зробити в саду в мороз: ці 7 швидких справ заощадять вам 40 годин навесні

Жовта лійка в саду під снігом / © Credits

Реклама

Виконайте ці садові роботи зараз і зекономте дні у своєму весняному списку справ. Від підготовки інструментів до організації насіння — ви можете багато чого зробити для весняного саду просто зараз.

З настанням зими садівники мріють про весну. Однак, хоча ви можете передчувати радощі з настанням цієї пори року, ви також можете боятися навали справ. Але ви можете виконати деякі з них зараз і заощадити собі години роботи пізніше, коли все, що вам потрібно зробити, це порпатися в землі.

Що можна робити вже просто зараз, розповідає GardeningKnowHow.

Реклама

Зробіть останнє прибирання сміття

Якщо ви зможете завершити прибирання саду до того, як випаде сніг, ви заощадите собі години часу навесні. Скільки часу займе ця робота, залежить від його розміру. Це може тривати від однієї до кількох годин. Згрібіть і покладіть листя в пакети або додайте його до компостної купи. Або ж ви можете використовувати листя для мульчування рослин.

Обріжте та компостуйте відпрацьовані багаторічні рослини. Деякі види можуть залишатися цілими протягом зими. Наприклад, якщо залишити насіннєві головки ехінацеї на місці, це підтримає місцевих птахів, забезпечуючи джерело їжі. Однак прибирайте листя, оскільки воно може запліснявіти або передавати хвороби.

Глибоко полийте рослини

Рослини зазвичай не потребують поливання взимку, але є винятки. Ретельне, глибоке поливання під час сухих зимових періодів має свої переваги, якщо ви живете в теплому кліматі, де не випадає багато — або взагалі не випадає — снігу.

У будь-якому кліматі вічнозелені рослини можуть отримати користь від періодичного глибокого поливання взимку, особливо молоді, які ще приживаються. Зробіть це зараз — і ваші рослини будуть здоровішими та потребуватимуть менше води навесні. Тільки переконайтеся, що поливаєте їх лише тоді, коли ви не очікуєте сильних заморозків одразу після цього. Приділіть кілька хвилин кожній рослині, якій може знадобитися вода, щоб заощадити цей час ранньою весною.

Реклама

Очищення та заточування інструментів

Ви можете виконувати цю роботу будь-коли взимку. Занесіть свої інструменти до теплого місця, наприклад, до передпокою або підвалу, де ви зможете зручно їх почистити та заточити. Ретельно помийте кожен інструмент водою з милом. Дайте йому висохнути та змастіть металеві компоненти. Заточіть краї садових ножиць та лопат. Ця робота повинна зайняти не більше години, але вона допоможе вам бути готовими до весни.

Інвентаризація та замовлення насіння

Зима — чудовий час для планування саду. Якщо ви вирощуєте рослини з насіння, зараз саме час привести його до ладу. Перевірте наявне насіння та позбудьтеся того, яке більше не є життєздатним. Різне насіння має різний термін служби, але більшість із нього життєздатна лише протягом чотирьох-п’яти років за умови правильного зберігання.

Якщо ви не впевнені, чи життєздатне воно, перевірте його, спробувавши проростити кілька насінин на вологому паперовому рушнику. Тримайте його вологим та теплим, і якщо насіння не проросте протягом приблизно тижня, викиньте його.

Упорядкуйте те, що у вас залишилося, за допомогою позначених конвертів. Маючи оновлений інвентар, ви можете визначити, яке насіння вам ще потрібне. Замовте його у такий час, щоб воно прибуло вчасно для початку роботи наприкінці зими або на початку весни. Залежно від стану вашої колекції насіння, ця робота може зайняти одну-дві години.

Реклама

Упорядкуйте свій сарай

Ще однією організаторською роботою, яку ви можете виконати до весни, є ваш садовий сарай, якщо ви його маєте.

Наведення ладу у вашому сараї може зайняти годину або більше, залежно від його стану. Зробивши це зараз, ви заощадите час навесні, оскільки все вже буде на своєму місці. Якщо у вас буде час, ви навіть можете придумати нові рішення для зберігання.

Виконайте роботи щодо газону

Якщо ви живете в кліматі з мінімальною кількістю снігу або якщо є тривалий період без снігу, ви можете попрацювати на своєму газоні. Зараз не час удобрювати, поливати чи підсівати, але ви можете виконати інші роботи, які підготують ваш газон до здорового вегетаційного періоду.

Наприклад, ви можете витратити деякий час на видалення соломи, якщо ви не займалися цією справою кілька років. Тонкий шар соломи — це добре — він допомагає утримувати вологу в ґрунті та захищає траву під час похолодань. Але подумайте про її видалення, коли шар стане товщим за 1 см. Витратьте на цю роботу стільки часу, скільки у вас є. Обробка всього подвір’я може зайняти кілька днів, але навіть витративши на це кілька годин, ви зможете підготуватися до весни.

Реклама

Зробіть ремонт

Якщо дозволяє погода, зробіть ремонт будь-яких конструкцій у саду, який ви б інакше відклали до весни. Полагодьте гнилу дошку в паркані, укріпіть високі грядки або зробіть ремонт шпалер та альтанок. Кількість часу, який займатимуть ці роботи, буде різною, але вони точно заощадять час навесні.

Вибирайте з цього списку простих садових робіт ті, які ви можете виконувати взимку. Чим більше ви зробите зараз, тим більше часу у вас буде навесні, щоб займатися справами, які ви справді любите.