Що треба зробити в саду в травні: 17 ключових завдань

Сад квітів / © Credits

Реклама

В травні кожна хвилина, яку ви проводите в саду, важлива. Тому краще мати список робіт, які необхідно виконати, щоб мати справді дивовижний сад до настання літа.

Щоб допомогти вам, Gardens Illustrated звернувся за порадою до кількох досвідчених фахівців з садівництва, щоб скласти остаточний список видів робіт, які потрібно виконати цього місяця.

Садіння помідорів та квасолі

Помідори / © ТСН

Помідори та кучерява квасоля повинні бути в ґрунті в травні, щоб мати достатньо часу для дозрівання та отримання врожаю. Однак температура все ще може знижуватися в цю пору року, і раптовий переїзд із захищеного середовища до саду може виявитися фатальним. Загартуйте рослини, поступово збільшуючи вплив стихій щодня протягом тижня або близько того, перш ніж висаджувати їх, і зачекайте, поки нічна температура не припинить опускатися нижче приблизно 7°C.

Реклама

Обрізання багаторічних рослин

Обрізання троянд / © Credits

Зараз ідеальний час для обрізання багаторічних рослин таких як алтея коноплевидна, очиток звичайний, непета, флокс та айстра вірґінська. Зменште нові пагони приблизно на третину, щоб стимулювати ріст більш міцних та стійких рослин.

Садіння гороху в землю

Горох вже має бути в землі, чи то на вашій грядці, чи в контейнері. Необхідні хороші міцні опори — ви можете використовувати горохові палички, щоб рослини могли видертися — і їх слід встановити перед посівом, щоб згодом не пошкодити розсаду.

Поливання та підживлення

Поливання газона / © Credits

Ви повинні ретельно ставитися до поливання та, зокрема, до підживлення рослин у контейнерах. Доза рідких морських водоростей раз на тиждень творить дива. Щодо поливання, мантра, як завжди, полягає в тому, щоб поливати добре, але не часто. Дійсно гарне замочування заохотить рослини досягти корінням глибоко в ґрунт і зробить їх менш вразливими в період посухи.

Продовжуйте сіяти салат

Щоб забезпечити наступність протягом усього літа та осені, робіть повторні посіви салату. Висівання невеликої кількості кожні три-чотири тижні має спрацювати, але пам’ятайте, що немає сенсу вирощувати більше, ніж ви можете з’їсти або віддати, і немає сенсу вирощувати багато врожаю, якщо ви збираєтеся бути відсутніми пів літа.

Реклама

Посійте цукрову кукурудзу

Зараз саме час сіяти цукрову кукурудзу. Якщо вам докучають борсуки, спробуйте вирощувати її у великому тканинному мішку ближче до будинку.

Останній шанс посіяти гарбузи, кабачки та цукіні

Кабачки / © Credits

Їх дійсно потрібно посадити в землю до середини травня, щоб вони мали час правильно вирости та дозріти. Вони також можуть чудово рости в горщику, якщо їм достатньо місця, у них є хороший багатий компост та їх регулярно підживлювлюють.

Додавання ніжних рослин

Жоржини / © Associated Press

Загартуйте свої ніжні рослини та висадіть їх у сад. Можна створювати традиційні літні клумби, а також садити канни, жоржини та гедихіуми.

Ідеальний час для посіву зимових капустяних рослин

Немає сенсу сіяти їх раніше, інакше у вас буде більше зелені, поки літні культури ще ростуть. Дехто також вважає, що такі культури, як капуста та кале, мають кращий смак після похолодання, що підвищує рівень цукру в їхньому листі.

Реклама

Загартування рослин, вирощених на підвіконні

Навіть зараз, коли дні стають довшими, а сонце набирає силу, ночі можуть бути холодними. Рослини, вирощені на підвіконні, необхідно загартувати, поступово збільшуючи вплив стихій на них, перш ніж висаджувати їх у відкритий грунт. Почніть з того, що виносите їх на вулицю вдень і заносите назад увечері. Після того, як ви це зробите впродовж трьох днів або близько того ви можете поступово залишати їх на всю ніч у захищеному місці. До цього часу вони мають бути готові до висаджування, хоча такі культури, як квасоля, все ще будуть вдячні за укриття з садового флісу, якщо температура, ймовірно, опуститься нижче 7°C.

Підгортання картоплі

Коли з’являється верхня частина картоплі, зберіть ґрунт або додайте компост, щоб зробити насип навколо молодих стебел, щоб стимулювати ріст бульб та захистити їх від пізніх заморозків.

Підв’язування нових пагонів витких рослин

З наближенням літа підв’язуйте молоді виткі рослини, такі як клематис і запашний горошок, а також такі культури, як помідори, гарбузи та квасоля.

Живцювання багаторічних рослин

Розмноження рослин / © Associated Press

Збільште кількість літніх багаторічних рослин, таких як антиміс, пенстемон і шавлія, беручи живці зі стеблами та м’якими кінчиками. Спочатку тримайте їх у вологому середовищі, щоб вони швидко вкоренилися та могли бути вирощені для висадження влітку.

Реклама

Збирання врожаю та пікування

Якщо їх посіяли під скляним або флісовим покриттям цієї весни, свіже листя салату, паростки гороху та рукола будуть готові зараз. Багаторічні овочі, такі як спаржа, крес-салат можна зібрати, використовуючи м’які нові пагони.

Посів дворічних рослин

Висівайте дворічні рослини під скляним покриттям від кінця травня до червня, залежно від року. Однак є незначні відмінності в часі, які мають значення — першими слід посіяти солодкий Вільямс, потім наперстянку, вербаскум, жовтоцвіті та братки в останню чергу, можливо, аж до липня. Коли вони достатньо великі, щоб їх можна було впоратися, висадіть розсаду в лотки, перш ніж викласти їх на дворічну грядку на літо. На той час, коли вони будуть готові до посадки в саду, зазвичай наприкінці жовтня, більшість з них вже сформують гарні міцні рослини, які зацвітуть від квітня до червня наступного року.

Почніть зрізати квіти для дому

Букет квітів / © Credits

Травень пропонує багато варіантів для зрізання квітів для дому. Класика включає бузок, півонії та калину звичайну. Поряд з конвалією їх усі можна вирощувати та зрізати просто з бордюрів. Використовуйте ранні багаторічники разом з цибулинними для чудових комбінацій.

Догляд за газоном

З ростом трави травень — це гарний час для переосмислення країв газону, щоб створити чітку лінію, яку можна легко підстригти влітку. Видаліть будь-які бур’яни зараз, щоб запобігти їх поширенню, та полийте все, що нещодавно посаджено, якщо настане посуха.

Реклама

Новини партнерів