Що туалетний папір може розповісти про ваш характер: який спосіб його вішання вважають правильним і чому

туалетний папір / © Associated Press

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Є питання, які ніколи не змінять нашого життя, проте чомусь викликають неабиякі емоції. Саме до таких належить знаменита суперечка про туалетний папір: розмотувати його вперед або назад. Видання Naked Paper вирішило розібратися в аргументах обох таборів і з’ясувалося, що за кожною позицією стоять не лише особисті вподобання, а й цілком практичні причини.

Аргументи тих, хто обирає край зверху

Прихильники класичного способу переконані, що вільний край має звисати перед рулоном. І їхній головний аргумент — зручність. Перший аркуш завжди на видноті, його легко знайти та відокремити, без намацування паперу за тримачем.

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Є й гігієнічний аспект, адже коли край звисає спереду, менша ймовірність, що під час пошуку паперу доведеться торкатися стіни за рулоном. Це неабияк актуально для громадських туалетів.

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Одначе найцікавіший аргумент — історичний. Ще у 1891 році винахідник Сет Вілер запатентував перфорований рулон туалетного паперу. На кресленні до патенту папір розташований саме так, щоб вільний край звисав зверху. Тож прихильники цього способу можуть сміливо заявляти, що вони дотримуються оригінального задуму винахідника.

Чому дехто вішає папір навпаки

У прихильників протилежної позиції теж є свої аргументи. Насамперед — естетика, бо коли край паперу звисає за рулоном, конструкція має акуратніший та компактніший вигляд. Сам рулон залишається помітним, а довгий клаптик не порушує візуальної гармонії.

Є й також практична причина, бо якщо вдома є маленькі діти чи допитливі тварини, які обожнюють розмотувати все, що потрапляє їм на очі, варіант із краєм за рулоном може врятувати від зайвого прибирання. Дістатися до паперу та потягнути його у такому положенні складніше.

Що ваш вибір говорить про характер

Здавалося б, дрібниця, проте суперечка про туалетний папір здатна розділити навіть найближчих людей на два табори. І хоча психологи не визначають характер за положенням рулону, у кожного способу є своя умовна філософія.

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Ті, хто вішає папір краєм назовні, зазвичай цінують зручність, швидкість і практичність. Їм подобається, коли все лежить на своєму місці, а потрібну річ можна використати без зайвих рухів. У можливому психологічному портреті це люди, які люблять прості рішення, не хочуть ускладнювати побут і віддають перевагу функціональності.

Прихильники другого способу можуть більше цінувати охайність, стриманість і візуальну гармонію. Для них важливо, щоб простір мав акуратний вигляд, а зайві деталі не привертали уваги. Такий вибір можна символічно пов’язати з любов’ю до порядку, естетики та контролю над дрібницями.

Який спосіб правильний

Універсальної відповіді немає — усе залежить від того, що для вас важливіше. Якщо на першому місці зручність, гігієна та історична традиція, варто обирати вільний край зверху. Якщо ж ви цінуєте охайний вигляд або хочете захистити рулон від маленьких дослідників і пухнастих бешкетників, можна повісити його навпаки.

До речі, ця тема викликала дискусії задовго до появи соціальних мереж. У 1977 році американська авторка газетної колонки порад висловилася на користь способу «під рулоном» і отримала понад 15 тис. листів від читачів. За її словами, це була найбільша кількість відгуків на одну тему за всю її кар’єру.

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Зрештою, туалетний папір — не та річ, через яку варто псувати стосунки чи влаштовувати сімейні дебати. Обидва способи мають свої переваги, а правильним буде той, який зручний саме у вашому домі.

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