Які меблі будуть у моді в інтерʼєрі 2026 року / © Associated Press

Відхід від масового, швидкого виробництва відкриває простір для речей з характером — від вишуканих оксамитових диванів до антикварних знахідок, які додають дому душі. Видання Martha Stewart розповіло, що меблі з характером повертаються у тренди та змінюють наш підхід до облаштування дому.

Минулі роки диктували нам нейтральність і мінімалізм, але 2026 — це час індивідуальності. Дизайнери радять залишати у минулому швидкоплинну естетику «дешево та швидко» і обирати меблі, які витримають випробування часом і принесуть комфорт та затишок. Цього року увага зміщується до деталей, текстур і кольорів, які створюють атмосферу та розповідають історію вашого дому.

Оксамит коштовних відтінків

Якщо 2025 рік належав лляним тканинам, то 2026 стає роком оксамиту. Яскраві дивани у смарагдовому, рубіновому чи сапфіровому кольорі стануть центральним елементом будь-якої кімнати. Окрім ефектного вигляду, оксамит та мохер довговічні та створюють теплу, тактильну атмосферу.

Повернення коричневих тонів

Сірий поступається місцем глибоким земляним відтінкам, як от какао, глина чи тютюн. Такі кольори поглинають світло, надають кімнатам відчуття стабільності та затишку. Вони додають інтер’єру елегантності, без тяжкості та старомодності.

Антикварні акценти

2026 року «старе» не означає застаріле. Дизайнери радять включати в інтер’єр антикварні чи вінтажні предмети, наприклад, світильники, крісла, скрині, які створюють історію та додають особистий шарм. Такий підхід надає кімнаті глибину та характер, яких неможливо досягти масовим виробництвом.

Стиль Japandi

Гібрид японського мінімалізму та скандинавської функціональності став «постійною класикою». Цього року стилісти радять використовувати насиченіші нейтральні відтінки та текстури. Прості лінії та натуральні матеріали поєднуються з м’якістю та затишком.

Патина та фактура

Меблі зі слідами часу, шаром патини, м’якими металевими відтінками — тренд 2026 року. Від кухні до ванної кімнати, теплі, приглушені метали, старовинна латунь та п’ютер створюють багатовимірність і відчуття «живого простору».

Максималістичні деталі

Повертаються декоративні елементи, наприклад, пензлі, бахрома та тасьма. Біоморфні форми, скульптурні крісла та дивани з акцентами на обробку роблять меблі окрасою кімнати. У 2026 році «менше не означає краще» — більше деталей додає характеру та завершеності.

Графічні килими

Килими яскравих кольорів та сучасних візерунків виходять на перший план. Вони дозволяють експериментувати з простором без постійних змін у стінах, додають енергії та настрою інтер’єру.

Тренди 2026 року у меблях не лише про вигляд, а й про досвід, про атмосферу, історії та комфорт. У цбому році дизайнери радять відмовитися від масового виробництва і вкладати душу у кожну деталь вашого дому.