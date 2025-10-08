Що зробити і чого не робити з гортензіями, щоб отримати приголомшливе цвітіння наступного літа

Гортензії / © ТСН

Гортензії — це літні прикраси. Вони великі та яскраві з надзвичайно пишними квітами, які мають майже нереальний вигляд. Але, на жаль, вони не просто цвітуть самі собою. Вам потрібно трохи подбати про них, перш ніж настане зима, інакше ви будете дивитися на свій кущ наступного липня, дивуючись, куди подівся весь колір.

Що робити, і чого не робити зараз, доки не настане зима, розповідає GardeningKnowHow.

Щоб забезпечити собі щедрість цвітіння наступного літа, є два важливі завдання догляду за гортензіями, які слід пріоритезувати восени: мульчування та обрізання. Але перш ніж ви підете купувати мішок мульчі та віхьмете садові ножиці, вам потрібно навчитися правильно виконувати ці завдання та на яких кущах зосередитися.

Мульчування

Гортензії погано ростуть, коли їхнє коріння замерзає, тому мульчування перед зимою дійсно допомагає. Розкладіть 5-8 см кори, соснової соломи або листової мульчі поверх кореневої зони. Тільки не притискайте його просто до стебел, інакше ви можете спровокувати гниття. Гарний шар мульчі запобігає надмірному нагріванню або переохолодженню землі під час зміни погоди, що є поширеною причиною стресу для рослин.

Для глинистих ґрунтів додайте компост, щоб покращити дренаж під час мульчування. У піщаних ґрунтах додайте більше органічної мульчі, наприклад, листового опаду, щоб допомогти утримувати воду. Трохи відсуньте мульчу в березні, щоб ґрунт прогрівся. Це захищає коріння від надмірного холоду та допомагає рослинам виростити великі яскраві квіти.

Обрізання

Крупнолисті та дуболисті гортензії зав’язують свої бутони на старій деревині, тому, якщо ви будете сильно обрізати гортензію восени, ви обріжете квіти наступного року. Мета зараз не полягає в великому перетворенні, а лише в невеликому прибиранні. Найкраще обрізати старі деревні сорти, що квітнуть, щойно квіти зів’януть.

Під час обрізання гортензій видаляйте всі мертві гілки, а якщо стебло стало занадто довгим, обріжте його трохи вище здорової бруньки. Але на цьому зупиніться. Щось більше — і ви пошкодуєте про це влітку, коли квіти не з’являться. Неправильне обрізання — одна з головних причин, чому гортензії не цвітуть.

Для волотистих та гладких гортензій, які цвітуть на молодих гілках, пропустіть осіннє обрізання та зачекайте, щоб робити будь-які зрізи навесні. Хоча технічно ви можете обрізати ці сорти гортензій восени без ризику втратити квіти, краще зачекати до весни, щоб уникнути їхньої більшої вразливості до зимових пошкоджень.

Легке обрізання восени покращує потік повітря, зміцнює стебла та готує яскраві квіти. Це швидка робота, яка з лишком окупиться, коли настане літо.

Чого не треба робити

Удобрювання гортензій восени — це поганий вибір. Якщо підживити кущі зараз, це призведе до того, що вони випустять м’які нові пагони, які не переживуть зиму, внаслідок чого рослини стануть слабкими або мертвими до весни.

Зачекайте, поки набрякнуть бруньки у квітні або травні, а потім використовуйте збалансоване добриво, і поки ґрунт прогріється і рослини будуть підготовлені для поглинання поживних речовин. Це найбезпечніший спосіб отримати ті пишні, барвисті квіти, за появою яких ви женетеся.

Весняне підживлення підтримує квіти, не ризикуючи пошкодити їх заморозками. Осінні добрива можуть спалити коріння або привабити шкідників, тому це ризик, на який не варто йти.

Додаткові поради щодо зимової підготовки гортензій

Мульчування та обрізання — це основи, але в холодніших зонах вирощування USDA вам доведеться піти далі, якщо ви хочете, щоб гортензії пережили зиму.

У зонах 5 і нижче обгорніть рослини мішковиною, як-от мішковиною для рослин, щоб захистити гортензії від пошкодження холодом. Але не муміфікуйте їх — нещільно закріпіть тканину, щоб повітря все ще могло легко циркулювати і цвіль не зародилася.

Якщо ваші кущі високі, сильний сніг може зламати гілки, тому обмотайте їх шпагатом, нічого особливого, достатньо, щоб тримати їх разом.

Перш ніж земля замерзне, полийте гортензії ретельно. Сухе коріння взимку створює проблеми, особливо якщо ви вирощуєте гортензії в горщиках. Якщо у вас є контейнери, заховайте їх у гаражі або десь у захищеному від вітру місці.

Доцільно накривати ґрунт шаром соломи, щоб зберегти тепло та захистити коріння від температурних перепадів. І останнє: переконайтеся, що осінні дощі не збираються навколо ваших рослин. Ніщо не руйнує зимову підготовку швидше, ніж вологий ґрунт та гниль.

Мешканці тепліших регіонів, таких як зони вирощування від 6 і вище, повинні уникати обгортання мішковиною. Але не пропускайте мульчування або поливання, поки земля не замерзне. Така невелика підготовка може мати вирішальне значення між слабкою рослиною та тією, яка буде повна квітів влітку.