Зірчастий жасмин / © Credits

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Кожен садівник знає це відчуття розчарування, коли рослина має чудовий вигляд, листя насичено-зелене, пагони активно розростаються, але омріяного цвітіння немає. Особливо прикро, коли йдеться про зірчастий жасмин — ліану, яку вирощують саме заради її розкішних ароматних квітів.

На щастя, відсутність бутонів не завжди означає серйозну проблему. Часто причина криється у кількох базових моментах догляду. За словами садівника Іша Камрана, достатньо перевірити три ключові фактори: стан рослини, кількість сонця та правильне підживлення.

Стан рослини

Перш ніж шукати складні рішення, варто уважно придивитися до самого жасмину. Головний показник здоров’я — листя. Якщо воно густе, яскраво-зелене та має свіжий вигляд — це хороший знак.

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Натомість пожовтіння листя може свідчити про проблеми. Найчастіше причинами стають:

нестача поживних речовин

неправильне підживлення

дефіцит вологи

тривале пересихання ґрунту

Іш радить зробити простий тест: достатньо занурити кілька пальців у ґрунт біля рослини. Якщо земля суха, жасмину терміново потрібне поливання. Добре зволожений ґрунт допомагає йому відновити сили та спрямувати енергію не лише на ріст листя, а й на формування бутонів. За словами експерта, регулярне поливання може мати набагато більший вплив на майбутнє цвітіння, ніж багато хто думає.

Сонце

Якщо існує один фактор, здатний кардинально змінити ситуацію, — то це освітлення. Зірчастий жасмин буквально закоханий у сонце. Для максимально рясного цвітіння йому потрібне місце, де сонячне світло присутнє більшу частину дня, тож ідеальним варіантом вважаються:

південні ділянки саду

теплі сонячні стіни

південні паркани та огорожі

Саме у таких умовах рослина накопичує достатньо енергії для утворення великої кількості квіткових бруньок.

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Якщо жасмин росте у напівтіні чи отримує лише кілька годин сонця на день, він може активно нарощувати зелену масу, але відкладати цвітіння. Тому іноді для появи квітів достатньо просто змінити місце розташування рослини чи забезпечити їй більше світла.

Багато листя не означає багато квітів

Одна з найпоширеніших помилок — надмірне використання азотних добрив. На перший погляд, усе має чудовий вигляд, рослина стає пишною, зеленою та активно росте.

Одначе є нюанс, адже азот стимулює розвиток листя і пагонів, тоді як для формування бутонів жасмину потрібні зовсім інші елементи. Саме тому багато садівників стикаються з ситуацією, коли ліана має розкішний вигляд, а от квітів немає.

Секрет садівника — підживлення для томатів

Оскільки сезон обрізання вже минув, Іш радить зосередитися на тому, що можна зробити просто зараз. І для стимулювання цвітіння зірчастого жасмину він радить використовувати добриво для томатів.

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Причина проста, адже такі підживлення містять багато калію. Саме калій відповідає за утворення бутонів, рясне цвітіння, здоровий розвиток квітів і загальну витривалість рослини.

Якщо ваш жасмин уже має гарне зелене листя, швидше за все, йому не бракує азоту. Натомість може не вистачати калію, який запускає процес формування квітів. Експерт рекомендує вносити томатне добриво приблизно раз на два тижні та поливати ним ґрунт біля основи рослини.

Іноді між пишною зеленою ліаною та водоспадом ароматних білих квітів стоїть лише одна маленька деталь. Зірчастий жасмин не вимагає складного догляду, але дуже чутливо реагує на сонце, вологу та баланс поживних речовин.

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