Щоб не як у бібліотеці: дизайнерські хитрики оформлення книжкових полиць

дизайнерські хитрики оформлення книжкових полиць / © Associated Press

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Ідеально оформлена книжкова полиця здається легкою та невимушеною, хоча насправді за цією «випадковістю» стоїть продумана композиція. Правильно розставлені книги, декоративні предмети, особисті дрібниці, навіть вільний простір створюють той самий ефект інтер’єру, який хочеться розглядати годинами — про це розповіло видання Real Simple.

Якщо ви давно мріяли, щоб ваша вітальня мала такий вигляд, ніби її оформив дизайнер, почніть саме з полиць.

Складіть план, а потім прикрашайте

Стильне оформлення полиць — це не імпровізація, а творчий процес, який потребує часу. Перш ніж розставляти предмети, варто зібрати все, що ви плануєте виставити, в одному місці. Так легше побачити, які речі гармонійно поєднуються між собою, а які вибиваються із загальної композиції. Те, що не пасує, краще одразу відкласти.

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Після цього варто визначити кілька предметів, які обов’язково мають залишитися на полицях — саме вони стануть основою композиції.

Далі рекомендується розміщувати найбільші предмети першими. Найкраще працює непарна кількість великих об’єктів, адже така композиція природно веде погляд по всій полиці.

Лише після цього додавайте дрібні деталі, адже це ніби прикраси, які завершують образ. Саме вони допомагають заповнити порожнечі. Якщо композиція здається незавершеною, можливо, їй бракує сріблястого акценту, певного кольору чи природної фактури, як-от плетеного кошика чи дерев’яної коробки.

Ще один корисний лайфгак — відійти на кілька кроків і сфотографувати полиці. Фото дозволяє помітити перевантажені ділянки чи порожні місця, які складно оцінити, коли стоїш безпосередньо перед стелажем.

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Грайте з висотою та глибиною

Однакова висота всіх предметів робить полиці пласкими та нецікавими. Варто уявити силует великого міста, бо гарний стелаж, як і міський горизонт, має складатися з «вершин» і «долин», а не бути суцільною рівною лінією.

Для цього книги можна складати горизонтальними стопками, використовувати їх як підставку для вази чи скульптури. Один край полиці може «утримувати» висока ваза, а інший — нижчий та ширший предмет.

Не менш важливо працювати й із глибиною композиції. Не виставляйте всі предмети в одну лінію. Якщо частину аксесуарів трохи висунути вперед, а інші залишити глибше, композиція стане багатошаровою та матиме професійніший та продуманіший вигляд.

Не бійтеся залишати вільний простір

Одна з найпоширеніших помилок — бажання заповнити кожен сантиметр полиці. Варто сприймати полиці як набір змістовних шарів, а не місце, де потрібно показати абсолютно всі красиві речі. Коли між предметами є повітря, композиція має значно цікавішій вигляд, ніж щільно заставлена поверхня.

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Щоб уникнути хаосу, треба дотримуватися єдиної колірної палітри. Наприклад, оформити полиці у відтінках кремового, коричневого чи латуні. Обмежена палітра створює відчуття гармонії, а пам’ятні речі мають вигляд частини продуманого декору, а не випадкового безладу.

Поєднуйте старе та нове

Ідеальна книжкова полиця не повинна мати такий вигляд, ніби всі предмети для неї купили за один день. Хороший інтер’єр має складатися поступово. Саме тому старовинні знахідки чудово поєднуються із сучасними аксесуарами.

Можна змішувати різні стилі та фактури. Ставте поруч архітектурні предмети та природні матеріали, наприклад, керамічні вази, корали чи невеликі скульптури органічних форм.

І ще одна несподівана порада — залишити місце хоча б для одного незвичного предмета. Саме він змушує гостей затримати погляд і додає композиції характеру.

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Додайте історію

Найкрасивіші полиці — не ті, які мають ідеальний вигляд, а ті, які розповідають історію. Не варто боятися використовувати такі особисті речі, як дитячі вироби, моделі LEGO, сувеніри з подорожей чи пам’ятні дрібниці. Саме вони роблять інтер’єр живим і неповторним.

Водночас варто бути вибірковими. Особисті предмети повинні гармоніювати із загальною колірною гамою та фактурами інтер’єру.

Ще одна цікава ідея — залишити на полиці красиву коробку чи декоративну ємність, яку можна поступово наповнювати маленькими спогадами, наприклад, квитками, сірниковими коробками з улюблених ресторанів або іншими пам’ятними дрібницями. Адже стильний інтер’єр не створюється за один день.

Не ставтеся до декору надто серйозно. Якщо полиця складається лише з дорогих арткниг і «серйозного» декору, вона має занадто формальний вигляд. Натомість один несподіваний чи навіть трохи дивакуватий предмет додає інтер’єру характеру та показує, що тут справді живуть люди.

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