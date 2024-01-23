Шість способів зберегти тепло в домі, не збільшуючи витрати на опалення

До кінця зими ще довго та попереду один із найхолодніших місяців — лютий.

Холодними днями велика спокуса ввімкнути батареї на повну потужність або додати тепла за допомогою електричних обігрівачів. Але крім того, що додаткові батареї створюють навантаження на електромережі, всі ці маневри створюють додаткове навантаження на ваш бюджет.

Тому ми пропонуємо дослухатися до порад експертів Еxpress.co.uk, які знають, як зберегти тепло, не збільшуючи витрати на опалення.

Прокачайте батареї

Прокачування радіаторів хоча б раз на рік необхідне для забезпечення їхньої ефективної роботи. Згодом у радіаторах накопичуватиметься повітря. Це означає, що ви не зможете використовувати весь їхній тепловий потенціал.

Очистіть батареї

Шість способів зберегти тепло у будинку / Фото: Credits

Щоб не втрачати тепло, потрібно регулярно чистити радіатори. З часом батареї стають трохи брудними та запорошеними, що може вплинути на ефективність їхньої роботи, тому важливо раз на тиждень пилососити радіатор і зону навколо нього та зчищати бруд зсередини. Завжди корисно щотижня чистити радіатор зовні теплою мильною водою і губкою.

Не блокуйте батареї

Наявність простору навколо батарей може зменшити кількість енергії, необхідної для підтримання тепла у приміщенні, та допомогти його зберегти. Переконайтеся, що на радіаторах нічого не лежить.

Відкриті штори

Шість способів зберегти тепло у будинку / Фото: Credits

Ще одна проста, але ефективна стратегія збереження тепла в будинку — тримати штори відкритими протягом дня і закривати їх, коли стемніє. У світлий час доби проникнення сонячного світла через вікна допоможе використати природне сонячне тепло. Увечері закриття штор створює додатковий ізоляційний шар, який допомагає утримувати тепло, що виробляється протягом дня, і запобігає його витоку через вікна.

Повісьте килим чи картину

На думку експерта, покриття стін такими предметами, як картини, дзеркала чи книжкові шафи може додати приміщенню стилю та теплової ефективності. Ці об'єкти додають теплову масу, діючи як ізолятори, що запобігають втраті тепла через стіни та підвищують теплову ефективність житлового приміщення. Крім того, на особливо холодну стіну ви можете повісити килим чи гобелен, як це робили наші пращури.

Переставте меблі

Подумайте про положення ваших меблів і, якщо можливо, розставте дивани та стільці подалі від зовнішніх стін. Наявність дивана або крісла у цьому місці може викликати відчуття холоду, оскільки найчастіше це одне з найхолодніших місць у домі.

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