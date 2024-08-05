Шкірка банана проти укусу комара: цікавий лайфгак

Якщо ви хочете полегшити свербіж від укусу комара, але не хочете використовувати хімічні засоби, вам у пригоді стане звичайний банан, а точніше, його шкірка.

У період розмноження комарі стають дуже активними, що підвищує ризик укусів. Деякі люди більш чутливі до укусів комарів й інших комах, а це призводить до сильного свербежу і червоних пухирців на шкірі.

На сторінці emilyxlevi розповіли, що звичайна бананова шкірка може стати чудовим засобом проти свербежу від комариного укусу, якщо ви не хочете використовувати хімічні засоби. Це пов’язано з натуральними маслами, які містяться в ній. Внутрішня частина бананової шкірки має антибактеріальні властивості та багата на вітамін С, вона є антигістамінним засобом, який чудово підходить для лікування укусів комах.

Просто потріть уражену ділянку банановою шкіркою, доки її внутрішня частина не стане коричневою. Залиште на 30 хвилин і змийте. Свербіж поступово зникне. Бананова шкірка також має протизапальні та протигрибкові властивості, а також добре зволожує шкіру. Все це може допомогти зменшити свербіж від укусів комарів.

Можливо, цей лайфгак здається вам анекдотичним і, справді, багато людей не вірять у цей ефект, але чому б не спробувати все перевірити самостійно? Якщо ви відчуваєте невпевненість щодо цього методу, можете попередньо проконсультуватися з власним лікарем.

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