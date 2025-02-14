Шовкові речі: як за ними правильно доглядати та прати

Шовковий одяг — справжній символ елегантності та розкоші. Ця тканина приємна на дотик, м’яко огортає тіло та додає будь-якому образу нотку вишуканості.

Видання Martha Stewart розповіло, як правильно доглядати за шовковим одягом у домашніх умовах, щоб зберегти його красу та ніжність. Адже догляд за шовковими речами вимагає особливої обережності. Попри те, що шовк вважається делікатним матеріалом, ви можете легко доглядати за ним вдома, дотримуючись всього кількох важливих правил.

Перевірте тканину

Перед тим як прати шовкові речі, переконайтеся, що вони не втратять свій колір. Фарбований шовк має властивість тьмяніти під впливом води та мила. Щоб перевірити стійкість кольору, промокніть невелику непомітну ділянку (наприклад, внутрішній шов) вологою тканиною. Якщо колір починає розтікатися, краще довірити цю річ професіоналам і хімчистці.

Особливо обережними слід бути з яскравими, темними чи візерунчастими речами. Такі шовкові вироби більше схильні до тьмяніння під час прання вдома.

Як прати шовкові речі вдома

Правильне прання шовку вдома не потребує надзусиль, головне — бути уважними до деталей. Перш ніж розпочати, приготуйте необхідні матеріали:

Матеріали, які вам знадобляться:

Лимонний сік або білий оцет

Чиста вода

Пляшка з розпилювачем

Мийний засіб або м’який шампунь

Губка

Раковина чи миска для прання

Як прати речі

Немає потреби купувати спеціальні засоби для видалення плям із шовку. Просто змішайте 2 склянки теплої води з 2 ст. л лимонного соку чи білого оцту. Цей розчин ідеально підходить для видалення плям від дезодоранту та поту. Нанесіть приготовлений розчин на плями за допомогою пульверизатора. Обережно втирайте його губкою чи м’якою тканиною. Головне — діяти обережно, щоб не пошкодити волокна шовку. Наповніть раковину чи велику миску прохолодною водою. Додайте трохи мийного засобу чи шампуню без агресивних компонентів. Найкраще підходять засоби для делікатних тканин або дитячий шампунь. Опустіть шовкову річ у воду, обережно виперіть її руками та дайте постояти кілька хвилин. Шовк дуже легко звільняється від забруднень, тому довго залишати його у розчині не потрібно. Потім злийте мильну воду та промийте одяг у прохолодній чистій воді.

Як правильно сушити шовк

Шовкові речі не можна викручувати чи сушити у сушильній машині. Щоб видалити зайву воду, покладіть мокрий одяг на чистий білий рушник. Складіть рушник разом із річчю та обережно промокніть.

Після цього повісьте шовковий одяг на м’яку вішалку, щоб він висох природним шляхом. Уникайте прямого сонячного світла, адже воно може призвести до вицвітання тканини. Зазвичай шовкові вироби висихають протягом години.

Догляд за шовковими речами

Видалення зморшок

Щоб усунути зморшки, найкраще використовувати відпарювач, спеціально призначений для делікатних тканин. Якщо у вас його немає, можете скористатися праскою. Перед прасуванням виверніть річ навиворіт, залиште її злегка вологою та виберіть низький температурний режим.

Зберігання

Для щоденного зберігання повісьте шовкові речі у своїй шафі на м’які плічки, щоб уникнути деформації тканини. Якщо це штани, використовуйте вішак з широкою штангою чи кліпсами.

Пам’ятайте: міль дуже любить натуральні волокна, такі як шовк, тому перед тривалим зберіганням переконайтеся, що ваш одяг ретельно очищений. Ви можете зберігати його у бавовняних мішках або спеціальних чохлах, щоб запобігти пошкодженням.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете зберегти красу та ніжність шовкових речей на довгі роки. Правильний догляд забезпечить вам задоволення від носіння розкішного одягу, який завжди матиме бездоганний вигляд.

Читайте також: