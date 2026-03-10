Штучний інтелект / © Associated Press

Сьогодні слова «штучний інтелект» часто викликають уяву апокаліптичних сценаріїв, наприклад, роботи забирають роботу, люди залишаються без справи чи руйнування економіки. Проте реальність набагато спокійніша. Як показує історія технологій, автоматизація складних і рутинних процесів часто не знищує робочі місця, а змінює їхню структуру та відкриває нові можливості, про це розповіло видання The Washington Post.

Технології руйнують рутину, а не людей

В історії вже були випадки, коли люди лякалися змін. У ХІХ ст. Луддити нищили ткацькі верстати, бо боялися за роботу. Проте індустрія тканин розквітла, бо продукція подешевшала, попит зріс, а кількість працівників у фабриках навіть збільшилася. Те саме сталося з банкоматами у XX ст., адже їхня поява не знищила роботу касирів, а дозволила банкам відкривати більше відділень і створювати нові можливості.

Здається, штучний інтелект теж «не такий страшний», яким його малюють. Він здатний виконувати складні завдання, але принцип впровадження технологій не змінюється, бо ж рутинну роботу автоматизують, а люди зосереджуються на стратегічних і творчих завданнях.

Професійна правда

Розглянемо, наприклад, юридичну сферу. Вони вже створюють ШІ-агенти для автоматизації перевірки контрактів, юридичних досліджень і комплаєнсу. Цей факт спричинив падіння акцій та хвилю паніки серед юристів.

Але розгляньмо цифри на прикладі США, де працює понад 1,3 мільйона юристів. Ще у 1970 році їх було приблизно 1,6 на тисячу людей, а сьогодні — 4 на тисячу. Зростання кількості юристів не означає, що американська правова система стала 12 разів кращою. Це відображення складності регуляцій, яка породила величезний попит на людей, які можуть орієнтуватися у цих правилах.

ШІ здатен автоматизувати 44% завдань у юридичній сфері, переважно рутинні дії, еквівалентні ручному ткацтву у ХІХ ст., а це звільняє час для стратегічної роботи, прийняття рішень і творчих завдань.

ШІ проти рутини

Комп’ютери найкраще справляються з нудними, монотонними процесами. Фактично, революція в інформаційних технологіях вже змінила чи ліквідувала професії типу адміністративного працівника, копірайтера чи поштаря. Автоматизація рутини знижує ціни на послуги та підвищує попит на роботу, а це потребує високого рівня мислення.

Регуляції та складність законів лише зростатимуть, а ШІ допоможе людям ефективніше працювати та зменшувати рутинне навантаження. Юристи зможуть приділяти більше часу аналізу та стратегії замість нескінченного перегляду документів.

ШІ не прийшов, щоб «забрати роботу у людей», а щоб забрати рутину. Історія показує, що автоматизація завжди створює нові можливості та робить людей продуктивнішими. Можливо, завдяки штучному інтелекту ми зможемо зосередитися на дійсно важливих, творчих і стратегічних завданнях та залишати монотонну роботу машинам. І це точно може зробити життя кращим, легшим і цікавішим.