Штукатурка віником і тумби з хлібниць: учасниця "Найкращої оселі" показала бюджетні рішення для стильного ремонту

«Найкраща оселя» на телеканалі ТЕТ

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Олена з містечка Сміла довела, що стильний, затишний і сучасний дім — це не завжди про великі бюджети. Це ще й про вміння переосмислювати побутові речі та творити своїми руками.

Так, фактуру декоративній штукатуркці у спальні жінка надала за допомогою звичайного віника. Це сміливе, неочікуване та трендове рішення для будь-якого інтер’єру.

Звичайні дерев’яні хлібниці Олена задизайнила під приліжкові тумби, а замість меблевих ніжок використала насадки для шампурів. Кожна така тумба обійшлася лише у 800 гривень.

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«У когось тут мав лежати хліб, а в мене — особисті речі», — пожартувала учасниця проєкту «Найкраща оселя».

Не менш креативний вигляд має її косметичний столик, зібраний з комода та старовинного трюмо прабабусі. Для облаштування гардеробної кімнати родина придбала дерев’яні дошки й власноруч зімпровізувала шафу лише за 500 гривень.

На стінах вітальні красується дерев’яна квадратна розшивка, виконана в техніці вайнскотинг. Таке дизайнерське рішення обійшлося Олені лише в 3 тисячі гривень.

«Вайнскот — це техніка оздоблення внутрішніх стін приміщення дерев’яними панелями, яка походить з Британії. Спочатку це було технічне рішення для боротьби з холодом та вологою. Дерев’яні панелі поглинали зайву вологу, запобігаючи розповсюдженню плісняви. Але з часом технологія розповсюдилася на всю Європу», — прокоментував порадник реалітішоу «Найкраща оселя» Олександр Кєвшин.

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Родзинка інтер’єру вітальні — вінтажна люстра з Чехословаччини 70-х років, придбана лише за 350 гривень на сайті вживаних речей.

«На ремонт і редизайн усіх меблів я витратила близько пів року. Усе коштувало мені 80 тисяч гривень. У будинку вже були замінені вікна, двері, підлога та частково стеля. Я багато чого редизайнила, багато чого вигадувала сама. Моя оселя може слугувати прикладом для інших, що навіть з невеликим бюджетом можна гарно оформити свій будинок», — підсумувала Олена.

У суботу, 10 травня, на телеканалі ТЕТ вийде фінальний випуск другого сезону «Найкращої оселі». У ньому змагатимуться подружжя переселенців з Харківщини, яке перетворило покинуту хату на родинне гніздечко, колекціонерка цегли та багатодітна родина з лакшері-будинком. Не пропустіть прем’єру о 10:00 на ТЕТ.