Шведський "день прибирання": як національна традиція обʼєднує родини та стає популярною в світі

Жінка в жовтих гумових рукавичках / © Credits

Для більшості з нас прибирання — це просто те, що потрібно зробити. Але є один спосіб, який додає радість до цього процесу. Städdag — це шведський метод громадського прибирання, який заохочує людей об’єднуватися та наводити лад у спільних просторах.

Про цю цікаву традицію розповідає GoodHousekeeping.

Ідея полягає в тому, що проведення якісного часу з родиною, сусідами або друзями під час прибирання може зробити згрібання листя чи впорядкування комори менш обтяжливим. Ви можете швидше виконати свій список справ і отримати кілька кумедних спогадів.

Що таке städdag

У Швеції städdag — це «день прибирання», який зазвичай проходить по суботах. Städdag — це зібрання разом для прибирання.

Цей день призначений для наведення ладу в місцях загального користування у житловому комплексі, де сусіди збираються разом, щоб прибирати там і підтримувати чистоту. Вдома такий день може бути днем ​​для наведення порядку й чистоти у ванних кімнатах і спальнях з усіма членами вашої родини. Це може бути прибирання всередині або зовні приміщень, наприклад, згрібання листя, підмітання подвір’їв чи упорядкування складських приміщень.

Які переваги

Люди часто шукають усілякі лайфгаки для прибирання, які можуть зробити процес менш жахливим — візьміть лише мільйони дописів, розміщених під хештегом #CleanTok у TikTok. Люди завжди шукають способи зробити наведення ладу швидшим і простішим.

А що, якби замість того, щоб зосереджуватися на хитрощах, ми звернули увагу на зміну нашого мислення? Städdag — це радше соціальний досвід, ніж якась жахлива діяльність, яку вас змушують робити. Кожен робить свій внесок, і більшість розважається десь у процесі.

Це створює відчуття спільноти та заохочує людей об’єднуватися навколо місць, якими вони всі користуються. Ви знайомитеся зі своїми сусідами, разом досягаєте спільної мети.

Зробити все прибирання і поспілкуватися з друзями та родиною — це точно видається набагато кращим, ніж шалено бігати з пилососом на самоті, щоб якомога швидше виконати роботу.

Як взяти участь у städdag

Якщо ви живете в будинку на одну сім’ю, просто зберіть членів своєї родини в суботу, щоб прибрати ванні кімнати, кухню, спальні та будь-які інші приміщення. Якщо ви живете в багатоквартирному будинку або комплексі, ви однаково можете взяти участь, зібравши інших членів спільноти та прибравши місця, якими користуються всі — як у приміщенні, так і на вулиці. Ви навіть можете зустріти нових друзів.

Немає кращого способу зблизитися зі своєю спільнотою, ніж зробити ваші загальні зони гарними.