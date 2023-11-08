Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Швидкий лайфгак: як упакувати дрібнички на подарунок

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
266
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Швидкий лайфгак: як упакувати дрібнички на подарунок

Упаковка подарунку / Фото: Credits

Якщо вам потрібно гарно загорнути якісь дрібнички або цукерки, але ви не маєте подарункового пакета, цей лайфгак вас врятує.

За блогом Наташі Свінглер у Instagram, де вона ділиться лайфгаками з організації простору, спостерігають аж 5 мільйонів підписників.

Вже скоро розпочнеться сезон свят та й дні народження ніхто не відміняв, тому тема упакування тих чи інших подарунків поступово постане перед всіма. Якщо з великими подарунками все більш-менш зрозуміло, то як запакувати якісь дрібні речі?

В одному з відео Наташа показала, як можна оригінально загорнути дрібниці, коли під рукою немає подарункового пакета.

Для цього вам знадобляться тільки пакувальний папір, ножиці, двосторонній скотч та ваша спритність. Повторіть маніпуляції слідом за блогеркою і у вас все вийде.

Раніше ми писали про те, як упакувати подарунок без скотчу.

Читайте також:

Робимо естетичні свічники своїми руками: лайфгаки флористки-декораторки Ксенії Скворчинської

Робимо естетичні свічники своїми руками: лайфгаки флористки-декораторки Ксенії Скворчинської

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
266
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація