Швидкий лайфгак: як упакувати дрібнички на подарунок

Якщо вам потрібно гарно загорнути якісь дрібнички або цукерки, але ви не маєте подарункового пакета, цей лайфгак вас врятує.

За блогом Наташі Свінглер у Instagram, де вона ділиться лайфгаками з організації простору, спостерігають аж 5 мільйонів підписників.

Вже скоро розпочнеться сезон свят та й дні народження ніхто не відміняв, тому тема упакування тих чи інших подарунків поступово постане перед всіма. Якщо з великими подарунками все більш-менш зрозуміло, то як запакувати якісь дрібні речі?

В одному з відео Наташа показала, як можна оригінально загорнути дрібниці, коли під рукою немає подарункового пакета.

Для цього вам знадобляться тільки пакувальний папір, ножиці, двосторонній скотч та ваша спритність. Повторіть маніпуляції слідом за блогеркою і у вас все вийде.

Раніше ми писали про те, як упакувати подарунок без скотчу.

Читайте також: