Швидкий старт: як правильно пророщувати насіння у паперовому рушнику

Пророщування насіння у паперовому рушнику раніше було популярним способом перевірки його на життєздатність. Але все більше людей використовують цей метод для пророщування всього свого насіння щоразу. А чому б і ні? Це швидше і простіше, і вам потрібно зовсім небагато.

Технологія пророщування насіння відрізняється від рослини до рослини, але метод із паперовим рушником має високий відсоток успіху для різних типів насіння. Використовуйте його для пророщування насіння у приміщенні для посіву овочів та квітів, а не у пластикових лотках, заповнених ґрунтовою сумішшю. Коли насіння почне проростати в паперових рушниках, ви можете розсадити його окремо без пікування.

GardeningKnowHow поділився покроковиою інструкцією проріджування насіння у паперових рушниках.

Замість того, щоб садити насіння у ґрунт, метод паперових рушників передбачає його пророщування між двома вологими паперовими рушниками та накриття поліетиленовою плівкою або куполом для створення парникового ефекту. Це спрощений спосіб швидкого пророщування насіння перед його перенесенням у землю.

У чому переваги просочування насіння у паперових рушниках

Це дає можливість одночасно перевірити життєздатність насіння.

Пророщування насіння у паперових рушниках, а не у ґрунті, дозволяє вам швидко перевірити його на розвиток коренів. Коли насіння висаджується у ґрунт, ви бачите тільки зростання над рівнем ґрунту.

Менше безладдя, менше витрат і менше часу на очікування проростання.

Якщо паперові рушники починають висихати, можна легко обприскати їх за допомогою розпилювача.

Це кумедна цікавинка для дітей, тому що вони можуть спостерігати за утворенням коріння. У цьому випадку помістіть насіння на зовнішній бік паперових рушників, а не на внутрішній, щоб зростання було видно.

Як проростити насіння в паперовому рушнику

Для проростання насіння йому зазвичай потрібні тепло, волога або світло, або темрява. Цього можна легко досягти, пророщуючи насіння у паперових рушниках.

Ось основні кроки, щоб спробувати цей швидкий та ефективний метод пророщування насіння:

Підготуйте контейнер

Вам знадобиться або пластиковий контейнер, або пластиковий пакет із застібкою-блискавкою. Покладіть вологий паперовий рушник усередину пластикового контейнера. Для невеликої кількості насіння ви можете використовувати один вологий паперовий рушник, складений навпіл, усередині пакета для бутербродів.

Додайте насіння

Вистеліть рушник необхідною кількістю насіння. Покладіть ще один вологий паперовий рушник поверх насіння. Або нещільно закрийте пакет чи накрийте контейнер пластиковою плівкою або пластиковою кришкою. Напишіть на пакетах або лотках назви насіння.

Створіть умови для проростання

Перевірте інформацію на пакеті з насінням, щоб визначити, чи потрібне світло для проростання. Якщо так, помістіть насіння біля південного вікна у теплій кімнаті з температурою від 18 до 24 °C. Якщо насіння потребує темряви для проростання, помістіть його в ящик або шафу. Для більшого тепла можна покласти пакет або лоток на нагрівальний килимок, вкритий тонким рушником.

Контролюйте сходи

Перевіряйте насіння кожні кілька днів на проростання. Якщо паперові рушники починають висихати, обприскуйте їх водою з розпилювача. Щоб запобігти появі плісняви, відкривайте пакет кожні два дні на кілька хвилин, щоб забезпечити циркуляцію повітря.

Скільки часу пророщувати насіння у паперовому рушнику, залежить від його сорту. Перевірте тривалість часу, вказану на пакеті з насінням, щоб дізнатися дні до проростання. Воно зазвичай проростає швидше між паперовими рушниками, ніж у стартовій суміші для нього, тому перевіряйте насіння через день.

Пересадіть насіння

Щоб вирішити, коли пересаджувати насіння з паперового рушника, стежте за ознаками зростання. Щойно зростання стане помітним, ви можете обережно пересадити його в окремі горщики з вологим ґрунтом для вирощування. Зубочистка або пінцет можуть допомогти перемістити розсаду в горщики.

Садіть розсаду так, щоб весь корінь перебува під ґрунтом. Ви можете використовувати олівець, щоб зробити отвір у суміші для вирощування.

Якщо ви занадто довго чекаєте перед пересадженням розсади, коріння проросте в паперовий рушник. Якщо це станеться, виріжте рушник навколо кореня і посадіть його разом із розсадою. Щоб запобігти цьому, ви можете використовувати фільтр кави замість паперового рушника.

Горщики можна поставити біля сонячного вікна або лампи для вирощування на 16 годин на день, поки вони не будуть готові до переміщення на вулицю.

Як запобігти появі цвілі на паперовому рушнику

Запобігайте появі плісняви на насінні, відкриваючи пакет кожні два дні і випускаючи його на повітря. Крім того, не запечатуйте пакет щільно. Якщо ви бачите, що на насінні починає рости пліснява, акуратно зіскребіть її зубочисткою або викиньте насіння, щоб запобігти поширенню.

Яке насіння можна пророщувати в паперовому рушнику

Насіння, яке можна спробувати проростити на паперовому рушнику, включає ніжні овочі, фрукти та квіти — все, що ви вирощуєте в лотку для розсади щороку.

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