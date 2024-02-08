Швидко і просто: експертка поділилася найкращим способом поливати орхідеї фаленопсис

Орхідеї фаленопсис – найпоширеніші сорти орхідей для вирощування. Доглядати їх досить просто, але дуже важливо забезпечити їм правильне поливання.

Орхідеї фаленопсис, також відомі як орхідеї-метелики, часто називають орхідеями для початківців через їхній спокійний характер. Ці кімнатні рослини зазвичай цвітуть приблизно раз на рік протягом трьох місяців. Після цвітіння квіти в'януть і опадають.

Хоча поливання орхідей не є складним завданням, іноді його можна здійснити неправильно. Тим, хто не знає, як поливати архідеї фаленопсис, Еxpress.co.uk рекомендує скористатися методом експертки з садівництва Анджели Слейтер.

Краще недолити

Вона пояснила, що орхідеям фаленопсис взимку потрібно менше води, оскільки це період спокою, а не зростання.

Ключовий момент, який слід зазначити під час поливання орхідей фаленопсис, полягає в тому, що надмірне поливання вб'є їх набагато швидше, ніж недостатнє. Ось чому з них виходять ідеальні рослини для забудькуватих власників кімнатних рослин.

Якщо власники рослин забувають час від часу поливати їх, орхідеї дуже поблажливі, а якщо занадто багато, крона та коріння швидко загниють.

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Як поливати орхідеї фаленопсис

Хитрість поливання фаленопсису полягає в тому, щоб зачекати, поки товсте коріння стане сріблястим, а потім занурити у прохолодну воду на кілька секунд. Щоб полити, просто занурте весь горщик у прохолодну воду на 10 секунд, щойно велике м'ясисте коріння стане сріблястим.

Цього достатньо, щоб коріння знову стало зеленим. Так можна поливати всі орхідеї — зачекайте, доки вони трохи підсохнуть. Коріння рослини стає сріблястим, що вказує на те, що її потрібно поливати.

Під час поливання рослин найкраще використовувати прохолодну воду.

Анджела пояснила, що деякі орхідеї, такі як мілтонія, повинні завжди залишатися вологими, але більшості, наприклад орхідеям фаленопсис, необхідно висохнути, перш ніж на них потрапить вода.

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