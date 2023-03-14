Швидко й без подряпин: як почистити кран у ванній

Якщо ви хочете, щоб ваші крани та змішувачі виблискували, просто мийного засобу може бути недостатньо.

Бруд і вапняний наліт добре видно на металевих кранах, які необхідно постійно чистити, щоб вони блищали й радували око. Але вапняний наліт може залишитися навіть після того, як ви почистили кран. Іноді здається, що його просто неможливо позбутися.

Однак, на думку експертів Еxpress.co.uk, все, що вам потрібно для миттєвого результату – це білий оцет.

Чому білий оцет вважається універсальним засобом для чищення кранів

Щоб запобігти утворенню відкладень жорсткої води, вапняного нальоту та іншого бруду, фахівці з очищення рекомендують використовувати дистильований білий оцет замість сильних відбілювальних засобів. Він не лише може впливати на мінеральні відкладення, як-от кальцій і магній, але також має антибактеріальні властивості.

А ось відбілювач для чищення кранів фахівці не рекомендують використовувати, оскільки якщо його недостатньо ретельно змити, він може потрапити у проточну воду, а звідти, наприклад, до вашої склянки для полоскання рота.

В якому разі не варто використовувати оцет для чищення

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Хоча оцет є ефективним засобом для нержавійної сталі та порцеляни, важливо уникати його використання на хромованих поверхнях.

Його не можна залишати на нікелі, золоті або латуні більш ніж на 30 хвилин.

На будь-якій іншій поверхні для видалення відкладень жорсткої води та мінеральних відкладень застосовувати його безпечно.

Рецепт засобу для чищення на основі білого оцту

Щоб приготувати засіб для чищення, вам знадобиться:

білий дистильований оцет

пластиковий пакет

гумка

зубна щітка

харчова сода (за бажанням)

Налийте до поліетиленового пакета рівну кількість води й оцту.

Надягніть пакет із рідиною на носик крана і закріпіть його гумкою.

Залишіть кислу суміш від 30 хвилин до однієї години, перш ніж видаляти її.

Потім зніміть пакет, зітріть залишки засобу зубною щіткою і протріть тканиною, щоб надати додаткового блиску.

Якщо вас турбує область навколо кранів, просто змочіть зубну щітку нерозведеним білим оцтом і потріть її.

Головне, пам'ятайте, що запорука успішного прибирання – в його регулярності.

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