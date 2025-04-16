Швидкорослі багаторічники: які квіти зацвітуть в перший рік після садіння

Мак / © Getty Images

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Багаторічники в садових центрах і розплідниках часто коштують недешево, тому має сенс виростити власні з насіння. Посіяні ранньою весною, багато багаторічних рослин зацвітуть у перший рік і робитимуть це щороку, що робить особливо цінно для вашого саду.

GardensIIlustrated попросили експертів назвати їхні улюблені трав’янисті багаторічні рослини для вирощування з насіння, які зацвітуть у перший рік, — пропонуючи швидке, але красиве, бюджетне цвітіння для вашого саду.

Як виростити багаторічники з насіння

Більшість витривалих багаторічних рослин можна висівати ранньою весною під укриттям у модулі або лотки для насіння за постійної температури близько 18-20°C.

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Після того, як розсада проросте (це може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців, залежно від рослини), помістіть рослини на сонячне підвіконня або в теплицю.

Коли вони підростуть, пересаджуйте розсаду в більші горщики.

Загартуйте рослини перед висаджуванням наприкінці весни або на початку літа.

Крім того, ви можете розкидати насіння там, де хочете, щоб воно росло, наприкінці літа або восени, коли більшість рослин природним чином виробляє насіння.

Ось рослини, які експерти радять посіяти навесні.

Скабіоза Блек Найт

Скабіоза Блек Найт / © Credits

Ефектні, великі, майже чорні квіти, всипані крихітними білими тичинками. Висока рослина, яку зазвичай вирощують як зрізану квітку, потребує опори та «кількох друзів» навколо неї, щоб приховати її досить непривабливі ніжки. Висота — 90 см.

Пенісетум «Червоні кнопки»

Пенісетум / © ТСН

Від кінця літа до осені червоно-червоні квіткові головки цієї трав’яної рослини височіють над компактним зеленим листям, поступово бліднучи. Рослина віддає перевагу захищеному положенню на повному сонці та доволі посухостійкому ґрунту. Висота — 80 см.

Сідальцея «Розалія»

Сідальцея «Розалія» / © Credits

Її блідо-рожеві, широко розкриті, схожі на мальви квіти, які розташовані шпилями на вертикальних стеблах, цвітуть до перших заморозків. Дуже ефектна і улюблена бджолами рослина. Висота — 90 см.

Левовий зів «Сонет білий»

Один із варіантів із серії цієї рослини пропонує вертикальні стебла, наповнені тими знайомими на вигляд квітами левового зева чисто-білого кольору. Серію “Сонет” часто вирощують як однорічник, але також можна вирощувати як короткоживучу багаторічну рослину. Це чудова квітка у зрізаному вигляді, яку люблять бджоли, а також її легко виростити з насіння. Сіють від лютого до квітня. Висота — 45 см.

Цефалярія гігантська

Цефалярія гігантська / © Credits

Схожі на скабіозу квіти кремового кольору з жовтим відтінком тримаються високо на довгих стеблах. Це ще один чудовий вибір для запилювачів і зрізаних квітів. Сіють у березні для літніх квітів. Висота — 1,8 м.

Група “Дельфініум Беладонна”

Дельфініум / © Credits

У цій групі є різні сорти, які пропонують вибір у рожевому, білому, блакитному та фіолетовому кольорах. Високі стебла з кистями ніжних квітів справляють велике враження на бордюрі та ідеально підходять для зрізання. Посійте в приміщенні навесні. Висота — 1 м.

Деревій цілолистий «Перлина»

Деревій цілолистий «Перлина» / © Getty Images

Це чарівна маленька бордюрна рослина, яка швидко росте, утворюючи грудку. Вона може бути інвазивною, але нехай це не завадить вам вирощувати її. Зріжте квітки після цвітіння для другої хвилі. Сіяти в приміщенні від лютого до червня. Висота — 75 см.

Бджолоцвіт Ліндхаймера

Ця рослина квітує від червня до листопада. Її високі стебла з листям, схожим на вербу, тримають угорі біло-рожеві зіркоподібні квіти. Добре переносить посуху і її любить запилювачі. Сійте в приміщенні від січня до травня. Висота — 1,2 м.

Маки

Мак / © Getty Images

Чудово мати такі ефектні рослини, оскільки маки так швидко ростуть із насіння, і є великий вибір сортів і кольорів, тому вибирайте та садіть щедро. Віддає перевагу повному сонцю у вологому, але добре дренованому ґрунті. Висівайте просто навесні. Висота — 1,2 м.

Вербена

Вербена / © Credits

Вербена привертає менше уваги, ніж її родичі, але це чудова рослина для невеликих приміщень, оскільки її висота перевищує 1 м, але вона займає дуже мало місця. Вона також чудово самонасівається. Висота — 1,2 м.

Наперстянка

Наперстянка / © Credits

Наперстянки — це найкраща квітка саду. Якщо почати сіяти її рано, вона зацвіте у перший рік. Висота — 1 м.

Рудбекія

Рудбекія / © Associated Press

Ця барвиста маргаритка може бути недовговічною, але з радістю дає насіння на легких, добре дренованих ґрунтах. Ця рослина прикрасить ваш сад та безліччю дрібних квіток, які розкриваються золотисто-жовтими і розвивають інтенсивний червонувато-помаранчевий ореол навколо темно-коричневого конуса з плином сезону. Висота — 1,2 м.

Блакитний льон

Блакитний льон / © Getty Images

Синь льону нагадує безхмарне літнє небо і тепло. Цей вид має конусоподібні квіти, які щовечора згортаються й розгортаються наступного дня. Він має прямостоячі бруньки, що сидять на жорстких вертикальних стеблах. Висота — 45 см.

Нікотіана

Нікотіана / © Credits

Ця рослина тютюну має м’які волохаті листяні розетки та високі стебла квітів, які увінчані довгими, тонкими, трубчастими суцвіттями з приглушеними зеленими та фіолетовими чашечками і вечірнім ароматом. Висота — 1,2 м.

Герань / © Associated Press

Зі своїм темно-зеленим округлим листям ця рослина ідеально підходить для тіні, вона виробляє довгі розгалужені стебла, вкриті роями яскравих квітів. Незважаючи на невеликі розміри, яскраве цвітіння з’являється ранньою весною до того, як більшість багаторічних рослин почне рости. Насіння, посіяне навесні, зацвіте пізніше в сезон. Висота — 30 см.

Гвоздика

Ця маленька рослина має скупчення крихітних криваво-червоних квітів із контрастними блакитними тичинками та кучерявими білими рильцями на тонких стеблах і листі, схожому на траву. Квіти мають вигляд як коштовності, якщо їх посадити серед дрібних трав. Віддає перевагу сонцю і лужному ґрунту. Висота — 60 ​​см.

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