Шиншили: чи варто заводити, плюси та мінуси життя у домі

Шиншили / © Associated Press

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Та якщо ви хочете собі таку домашню тваринку, чи замислювали ви, чи підходить вона саме вам, які виклики чекають на майбутнього власника та які радощі приносить співжиття з шиншилою. На сторінці centralna.vet надали відповіді на ці запитання, також розповіли про плюси та мінуси життя поруч із цим грайливим звірятком.

Переваги утримання шиншили вдома

Ідеальна для зайнятих людей. Шиншили — нічні тварини. Поки ви працюєте чи перебуваєте у справах, вони солодко сплять. Тому ваш ритм життя цілком узгоджується з їхнім: удень тиша й спокій, а ввечері — активність і гра.

Відсутність запаху. На відміну від багатьох інших гризунів, шиншили майже не мають запаху. Вони дуже охайні, а за належного догляду клітка залишається чистою. До речі, замість водних ванн вони приймають піщані — і це справжнє шоу.

Гіпоалергенність . Шерсть шиншили не містить жиру та не викликає алергії у більшості людей. Це чудовий вибір для родин, де є схильність до чутливості на шерсть тварин.

Невибагливість у догляді. Ці гризуни не потребують вакцинації, рідко хворіють (за умови правильного утримання), їдять небагато. У харчуванні головне — якісний спеціалізований корм, сіно, гілочки та засоби для сточування зубів.

Ласкавість та інтелект. З часом шиншила здатна звикнути до рук, пізнати господаря, стрибати на коліна, цікавитися всім навколо. Це доброзичлива та кумедна тваринка, за поведінкою якої цікаво спостерігати.

Недоліки, які слід врахувати

Нічне життя — гучне життя. Хоча вдень шиншили сплять, увечері в їхній клітці починається справжній «фестиваль»: стрибки, біг у колесі, гризіння гілок і активне дослідження простору. Якщо у вас чутливий сон — цей факт варто врахувати.

Потреба у великому просторі. Шиншила — не тварина для маленької клітки. Їй потрібно багато місця, щоб бігати, стрибати, гратися. Ідеальний варіант — багаторівнева клітка чи вольєр із поличками, гамаками, колесом і тунелями.

Чутливість до температури. Шиншили погано переносять протяги та спеку. Температура у приміщенні не повинна перевищувати 25°C, а вологість — бути низькою. Неправильні умови — прямий шлях до теплового удару.

Гризуть усе, що бачать. У шиншили — постійна потреба сточувати зуби. Під час прогулянок квартирою, тварину слід обов’язково контролювати: дроти, меблі, шпалери, навіть плінтуси можуть стати жертвами її зубів.

Складність у пошуку ветеринара. Спеціалістів з екзотичних тварин, зокрема шиншил, в Україні небагато. У разі проблем зі здоров’ям — пошук фахівця може бути складним і тривалим.

Кому підходить шиншила як домашній улюбленець

Людям, які не шукають «обіймашку» улюбленця, а хочуть за кимось спостерігати.

Тим, хто не має багато часу вдень — ідеально для офісних працівників.

Тим, хто шукає гіпоалергенного вихованця.

Родинам з дітьми старше 10 років (малюкам шиншила не підходить — занадто тендітна та чутлива).

Що потрібно для комфортного життя шиншили

Простора, багаторівнева клітка (мінімум 100×50×100 см).

Сухий пісок для купання (не звичайний, а спеціальний).

Сіно, деревні гілочки, корм, мінеральні камені.

Відсутність протягів, кондиціонерів, різких перепадів температур.

Гризучки, колеса, іграшки — інакше звірятко знайде розваги самостійно.

Шиншила — чарівна, незвичайна та розумна істота, яка здатна прикрасити будні тих, хто готовий до її ритму життя та особливостей. Вона не любить поспіху, потребує делікатного ставлення, але щедро віддячує довірою, цікавістю та унікальним характером.