Сигналізують про небезпеку: 4 кольори, які не варто вибирати для фарбування стін

Фарбування – чудовий спосіб оновити будинок, не витрачаючи водночас всі статки, і воно може повністю змінити зовнішній вигляд кімнати.

Вибір кольору фарби для стін залежить від особистих вподобань, але експерт з фарбування Кріс Гарві попередив читачів, що з деякими кольорами потрібно бути дуже обережними, тому що вони можуть негативно впливати на наш емоційний стан. Одні відтінки можуть викликати відчуття тепла й комфорту, того, що нам усім потрібно протягом року, а інші, навпаки, сигналізувати про небезпеку.

А оскільки небезпек у нашому житті й так достатньо, вибираючи фарбу для стін, експерт рекомендував зупинити свій вибір на нейтральних тонах, щоб додати до інтер'єру тепло й затишок. Якщо ви хочете більше кольору, спробуйте гірчичний або приглушений оливковий колір, щоб покращити простір і зробити його привабливішим.

Також експерт назвав чотири кольори, які краще не вибирати для фарбування стін.

Чорний

4 кольори, які не варто вибирати для фарбування стін / Фото: Credits

За словами експерта, цього кольору варто уникати, оскільки він може викликати почуття смутку та позбавити вас мотивації. Однак якщо ви хочете додати чорний колір у кімнаті, ви завжди можете зосередитися на дверній коробці, полицях або навіть віконній рамі, а також на м'яких меблях.

Синій

4 кольори, які не варто вибирати для фарбування стін / Фото: Credits

Експерт сказав, що це складний колір, оскільки він може заспокоювати та утихомирювати, але також може викликати у вас стрес, якщо ви виберете занадто прохолодний або темно-синій колір. З неправильним відтінком у кімнаті може стати прохолодно, особливо якщо в ній недостатньо природного світла. Якщо ви все ж зупинили свій вибір на синьому, обов'язково використовуйте теплі відтінки в акцентах, щоб збалансувати цей холодний ефект.

Сірий

4 кольори, які не варто вибирати для фарбування стін / Фото: Credits

Сірий колір в інтер'єрі вже багато років на піку популярності, люди надають перевагу його використанню для килимів, стін і меблів. Однак, за словами експерта, зараз саме час відмовитися від сірого та пофарбувати стіни в інший колір.

Фіолетовий

4 кольори, які не варто вибирати для фарбування стін / Фото: Credits

Експерт з інтер'єрів зазначив, що цей популярний відтінок, який використовується у спальнях і ванних кімнатах, оскільки викликає бажання розслабитися, може бути демотивувальним. Цьому кольору не вистачає тепла, необхідного в той час, коли на вулиці ще темно, і у вашій оселі може бути візуально холодно, якщо в інтер'єрі немає відповідних меблів і додаткових кольорів для створення контрасту, як-от помаранчевий або жовтий.

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