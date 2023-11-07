Сигналізують про небезпеку: 4 кольори, які не варто вибирати для фарбування стін

Фарбування – чудовий спосіб оновити будинок, не витрачаючи водночас всі статки, і воно може повністю змінити зовнішній вигляд кімнати.
Вибір кольору фарби для стін залежить від особистих вподобань, але експерт з фарбування Кріс Гарві попередив читачів, що з деякими кольорами потрібно бути дуже обережними, тому що вони можуть негативно впливати на наш емоційний стан. Одні відтінки можуть викликати відчуття тепла й комфорту, того, що нам усім потрібно протягом року, а інші, навпаки, сигналізувати про небезпеку.
А оскільки небезпек у нашому житті й так достатньо, вибираючи фарбу для стін, експерт рекомендував зупинити свій вибір на нейтральних тонах, щоб додати до інтер'єру тепло й затишок. Якщо ви хочете більше кольору, спробуйте гірчичний або приглушений оливковий колір, щоб покращити простір і зробити його привабливішим.
Також експерт назвав чотири кольори, які краще не вибирати для фарбування стін.
Чорний
За словами експерта, цього кольору варто уникати, оскільки він може викликати почуття смутку та позбавити вас мотивації. Однак якщо ви хочете додати чорний колір у кімнаті, ви завжди можете зосередитися на дверній коробці, полицях або навіть віконній рамі, а також на м'яких меблях.
Синій
Експерт сказав, що це складний колір, оскільки він може заспокоювати та утихомирювати, але також може викликати у вас стрес, якщо ви виберете занадто прохолодний або темно-синій колір. З неправильним відтінком у кімнаті може стати прохолодно, особливо якщо в ній недостатньо природного світла. Якщо ви все ж зупинили свій вибір на синьому, обов'язково використовуйте теплі відтінки в акцентах, щоб збалансувати цей холодний ефект.
Сірий
Сірий колір в інтер'єрі вже багато років на піку популярності, люди надають перевагу його використанню для килимів, стін і меблів. Однак, за словами експерта, зараз саме час відмовитися від сірого та пофарбувати стіни в інший колір.
Фіолетовий
Експерт з інтер'єрів зазначив, що цей популярний відтінок, який використовується у спальнях і ванних кімнатах, оскільки викликає бажання розслабитися, може бути демотивувальним. Цьому кольору не вистачає тепла, необхідного в той час, коли на вулиці ще темно, і у вашій оселі може бути візуально холодно, якщо в інтер'єрі немає відповідних меблів і додаткових кольорів для створення контрасту, як-от помаранчевий або жовтий.
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