Сіль Епсома чи магній сульфат — це природний мінерал, який містить магній, сірку та кисень. Ви, можливо, використовуєте її для ванни, щоб розслабити м’язи, але ті самі елементи чудово живлять рослини, якщо вони мають дефіцит магнію, про це розповіло видання Martha Stewart.

Магній — центр молекули хлорофілу, тому він критично важливий для насиченого зеленого кольору листя і загального здоров’я рослини. За правильного застосування сіль Епсома допомагає рослинам:

краще поглинати поживні речовини

контролювати грибкові хвороби

збільшити розмір квітів

зробити кущі пишнішими

покращити плодоношення

Рослини, які можуть отримати користь від цієї солі — це томати, троянди, перець, цитрусові, деякі кімнатні рослини та навіть газони, проте тільки за умови дефіциту магнію.

Як зрозуміти, що вашим томатам потрібен магній

Дефіцит магнію помітний коли ви бачите яскраво-зелені жилки листя на фоні жовтих, червоних або коричневих ділянок, уповільнений ріст і менше плодів.

Щоб точно визначити потребу, можна зробити тест ґрунту на рівень магнію чи провести аналіз листя (фоліарний аналіз).

Правильне застосування солі Епсома

Для поливу ґрунту розчиніть 1 ст. л солі на 3,8 л і поливайте біля основи куща. Фоліарне обприскування — 1 ст. л на 3,8 л розпилюйте на листя. Повторюйте раз на місяць під час сезону росту та слідкуйте за реакцією рослин. Головне — не перестарайтеся, адже надлишок магнію може блокувати поглинання кальцію та калію, пригальмувати ріст і навіть забруднити ґрунтові води.

Коли сіль Епсома не допоможе

Жовте листя: причина може бути у дефіциті азоту, надмірному поливі чи шкідниках.

Мало плодів: часто проблема не у магнії, а у поганому запиленні чи неправильному обрізанні.

Що робити замість цього:

Стимулюйте запилення, наприклад, м’яко струсіть кущ або використовуйте пензлик для перенесення пилку;

Посадіть квіти, які приваблюють бджіл і джмелів (нагідки, лаванда);

Правильно обрізайте кущі. Видаляйте зайві пагони, але залишайте листя для фотосинтезу;

Використовуйте спеціальні добрива для томатів, які містять усі необхідні елементи без перевантаження окремих компонентів.

Сіль Епсома — не чарівна пилюка, яка автоматично робить томати більшими та червонішими. Вона допомагає тільки тоді, коли рослинам дійсно не вистачає магнію. Тестуйте ґрунт, спостерігайте за рослинами та використовуйте цей засіб з розумом.