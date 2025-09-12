Сільський стиль: дизайн інтерʼєру, на який варто звернути увагу

Сільський стиль / © Credits

Реклама

Думки дизайнерів розділилися. Одні вважають його надто повторюваним і передбачуваним, інші ж переконані, що стиль не зник, а трансформувався. Істина ж, як завжди, посередині, про це розповіло видання Real Simple і секрет у тому, щоб робити інтер’єр не «по картинці з каталогу», а справжнім відображенням особистості господарів.

Чому класичний сільський стиль втрачає популярність

«Класичний» варіант із білими стінами, чорними акцентами та обов’язковою шипованою дошкою вже має дещо вчорашній вигляд.

Занадто масово. Будівельні компанії часто обирають його для новобудов, адже він дешевий у реалізації. Але результат — інтер’єри без індивідуальності, які мають застарілий вигляд одразу після завершення ремонту.

Брак особистості. «Копійовані» інтер’єри більше нагадують декорації, ніж справжній дім.

Сільський стиль сьогодні

Втім, відкидати цей стиль повністю було б несправедливо. Його сучасна версія має набагато цікавіший вигляд:

Реклама

Більше кольору. Замість стерильної білизни використовуйте теплі відтінки зеленого, теракотового, бежевого, блакитного.

Текстиль та візерунки. Клітинка, дрібні квіткові принти, льон і бавовна створюють затишок і додають характеру.

Природні матеріали. Натуральне дерево з видимою текстурою, камінь, кераміка ручної роботи замінюють глянцеві поверхні.

Європейські мотиви. У нових інтер’єрах можна побачити арки, декоративні панелі, класичний ліпний декор — елементи, які відсилають до старих французьких і англійських котеджів.

Український контекст

В українських реаліях сільський стиль має особливу автентичність. Адже у багатьох родинах ще збереглися предмети від бабусь і дідусів, наприклад, дерев’яні лави, глиняний посуд, вишиті рушники. Такі речі легко інтегрувати у сучасний сільський стиль і створити не просто модний інтер’єр, а справжній дім із душею.

Кілька ідей для натхнення:

Використати стару ткацьку скриню як журнальний столик.

Поєднати сучасний диван із вовняним пледом ручної роботи.

Додати на кухню відкриті полиці з глиняними глечиками чи керамічними тарілками.

Замінити фабричний декор на вироби місцевих майстрів.

Чому сільський стиль досі вартий уваги

Попри суперечки, дизайнери погоджуються в одному, цей стиль не зникне, якщо він зроблений автентично. Це не про моду на Pinterest, а про тепло, затишок і відчуття дому, яке він створює.

Адже він про дерев’яні балки, які нагадують дитинство у селі. Про просту кухню, де збирається вся родина. Про природні матеріали, які роблять простір теплішим.

Реклама

Сільський стиль — це більше, ніж тренд. Це спосіб жити повільніше, відчувати зв’язок із природою та зберігати автентичність у сучасному світі. Він може бути класичним, з американським акцентом, або ж трансформуватися в європейську версію з кольорами та текстурами. А може стати абсолютно унікальним у вашому домі, якщо додати до нього елементи українських традицій.

Головне — не слідувати шаблонам, а створювати простір, який розповідає саме вашу історію.