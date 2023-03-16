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Синдром Пандори у котів: що це за хвороба та чи можна її вилікувати

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Синдром Пандори у котів: що це за хвороба та чи можна її вилікувати

Фото: www.credits

Усі знають міф про скриню Пандори з давньогрецької міфології, однак таку назву отримало і одне з найпоширеніших захворювань котів. Детально про хворобу ветеринарка та зоопсихологиня Лілія Лободіна.

Синдром Пандори або ідіопатичний цистит котів - це неінфекційне запальне захворювання переважно у молодих котів. Головною причиною ідіопатичного циститу є стрес. Переїзди, зміна місця проживання, поява ще однієї тварини або дитини в родині - все це може спричинити проблеми у тварини.

Симптоми:

  • Часте сечовипускання або затримка сечі.
  • Сечовипускання в недозволених місцях.
  • Зміна пози під час процесу (тварина "натужується") або тварина кричить, відчуваючи біль та дискомфрот.
  • Сеча змінила колір - від темно-жовтого до рожевого або червоного.

Щоб визначити, що у кота саме ідіопатичний цистит, важлива діагностика, яка включає аналіз сечі та УЗД.

Аналіз сечі є головним у діагностиці, оскільки в ньому визначають високу щільність сечі, відсутність бактерій, наявність крові та незначної кількості кристалів.

Має бути виключений уролітіаз (сечокам‘яна хвороба), новоутворення, а також поведінкові проблеми.

Основним лікуванням є:

  • усунення факторів стресу та корекція поведінки;
  • протизапальні препарати;
  • збільшення кількості споживаної води;
  • за наявності кристалів - профілактична дієта.

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Дата публікації
Перегляди
555
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