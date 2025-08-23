Сіно замість компосту: як отримати багатий врожай кабачків

Сіно замість компосту для кабачків / © Credits

Реклама

Досвідчений садівник Jamie Walton знайшов простий та доступний спосіб, як перетворити навіть порослу бур’янами землю на продуктивні грядки. І для цього вам знадобиться лише сіно.

Як сіно може замінити компост

Сіно — матеріал доступний і недорогий, до того ж він має кілька важливих переваг:

створює щільний шар мульчі, який пригнічує ріст бур’янів;

поступово розкладається та збагачує ґрунт органікою;

утримує вологу та захищає землю від пересихання;

сприяє розвитку корисних ґрунтових мікроорганізмів.

А якщо висадити у цей шар сіна кабачки чи гарбузи, вони додатково вкриють землю широким листям, захистять грядку від бур’янів і водночас подарують щедрий врожай.

Реклама

Як застосувати метод

Підготовка ділянки. Зріжте наявні бур’яни під корінь. Якщо земля занадто заросла (будяк, берізка, осот), краще зробити товстий шар мульчі. Розкладання сіна. Розтягніть сіно рівним шаром товщиною 20–25 см (чим більше бур’янів, тим товщий шар). Садіння кабачків. Проробіть у сіні лунку до самого ґрунту, заповніть її невеликою кількістю компосту чи родючої землі, висадіть розсаду кабачка та добре полийте. Догляд. Регулярно поливайте, мульчуйте сіно поверх кореневої зони для кращого утримання вологи. Результат. Восени ви отримаєте урожай кабачків, а сіно разом із рослинними рештками частково перегниє. Наступного сезону цю ділянку вже можна використовувати як повноцінну грядку без додаткових витрат.

Поради

Використовуйте сіно без слідів гербіцидів чи хімікатів.

Готуйтеся до того, що іноді у сіні трапляється насіння трав, але з ними набагато легше впоратися, ніж із багаторічними бур’янами.

Краще обирати сіно з луків, а не солому, оскільки сіно має більше поживних речовин.

Метод із сіном та кабачками — це економний та екологічний спосіб вести городництво. Ви отримуєте врожайний сезон вже у перший рік та поживний ґрунт на наступні роки без зайвих зусиль.

Цей лайфгак підійде тим, хто хоче мати красивий та продуктивний сад, але не має часу чи можливостей займатися компостуванням у великих масштабах.