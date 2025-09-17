Скарби секондгенду: 8 стильних вінтажних речей, які варто купувати без вагань / © Credits

Реклама

Недарма найзатятіші «треш-хантери» та перепродувачі не проходять повз певні знахідки, адже знають, що вони швидко зникнуть із полиць і ще швидше зростуть у ціні, про це розповіло видання Martha Stewart.

В Україні культура секонгенду останні роки переживає справжній бум. Молодь цінує екологічність, а стилісти радять міксувати вінтаж із мас-маркетом для створення унікального образу. А ще, це чудова можливість придбати речі світових брендів у набагато дешевше.

Оригінальні картини та артоб’єкт

Замість шаблонних постерів із магазинів варто придивитися до полотен, написаних маслом або акрилом. Експерти радять звертати увагу на підписи, дату створення та фактуру мазків — це ознака унікальності. Оригінальний твір може не лише прикрасити інтер’єр, а й стати вигідною інвестицією.

Реклама

Вінтажні сумки

Сумки, особливо з 80–90-х років, сьогодні переживають друге життя. Відео з ними набирають мільйони переглядів у TikTok, а багато брендів повертають собі статус культових. Якісна шкіра та класичний дизайн роблять такі речами «поза часом». У Європі вінтажні моделі коштують удвічі-тричі дорожче, ніж у секондгендах.

Лімітовані кросівки

Справжня знахідка для поціновувачів. Часом у секондгендах трапляються колекційні моделі від Gucci, Nike чи Adidas, які на ринку перепродають у десятки разів дорожче. Навіть уживана пара у хорошому стані може стати «золотим квитком» для вашої колекції.

Сезонний декор преміумкласу

Святкові прикраси — ще одна категорія, яку полюбляють колекціонери. Ялинкові іграшки 50–60-х років, меркурієве скло чи ретро-свічники знову стають модними. Такі речі створюють особливу атмосферу та додають вашому дому «ретро» шарму.

Дизайнерський одяг і аксесуари

Сумки Kate Spade, шарфи Ralph Lauren чи сукні Tory Burch — цілком реальні трофеї для уважних покупців секондгенду. Ці бренди належати до доступної розкоші, але навіть у секондгенді вони мають дорогий та актуальний вигляд. До того ж в Україні такі речі можна знайти за символічні суми.

Реклама

Скандинавські меблі та декор

Мінімалізм у стилі Scandi ніколи не виходить із моди. Стільці Hans Wegner, лампи Greta Grossman чи посуд із Нідерландів і Фінляндії мають попит у дизайнерів по всьому світу. Навіть невелика річ у такому стилі додасть вашому дому елегантності та «європейського шарму».

Ностальгія за нульовими

Мода на кінець 90-х та початок 2000-х знову на піку популярності. Джинси з низькою посадкою, блискучі топи, сумки-багети — усе це повертається у тренди. Якщо ви знайдете оригінальні речі з того часу, можете бути певні, це буде вигідна купівля та стильне доповнення до гардероба.

Розкішний верхній одяг

Пальта Burberry, кашемірові куртки чи класичні тренчі — ще одна категорія, яка завжди у ціні. Вони нечасто трапляються, але якщо пощастить, ви зробите інвестицію в якісний одяг, який прослужить роками.

Навіщо шукати вінтаж

Економія : брендова річ може коштувати у 10 разів дешевше.

Якість : вінтажні речі часто з натуральних матеріалів і служать довше.

Унікальність : ви точно не зустрінете «двійника» на вулиці.

Екологічність: повторне використання речей зменшує споживання ресурсів.

Секондгенди — це не «старі речі з минулого», а можливість додати у свій стиль індивідуальність, а в дім — атмосферу. Тож наступного разу, коли зайдете у такий магазин, відкрийте ширше очі, можливо, саме там на вас чекає справжній скарб.