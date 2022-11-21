Скільки води потрібно кімнатним квітам: поради щодо догляду

Кімнатним рослинам потрібна вода, але дуже велика її кількість може їх убити.

Як зрозуміти, коли рослині потрібна вода, а коли води для неї занадто багато? Експерт розповів Еxpress.co.uk про ознаки того, що ваші рослини потребують поливання або, навпаки, страждають від надлишку вологи.

Оскільки всі рослини мають різні вимоги, може бути важко зрозуміти, як часто поливати кожну з них, а це означає, що багато вазонів страждають від надмірного поливання.

Баланс води і світла

Вважається, що надлишкове поливання – вбивця номер один для кімнатних рослин, та вода сама собою не є винуватицею їхньої загибелі. Величезне значення також має те, скільки світла отримує ваша квітка. Саме баланс вологи і світла, якщо він підібраний правильно, гарантує процвітання вашим кімнатним рослинам.

Освітлення у квартирах завжди недостатнє для рослин – навіть у найсвітліших кімнатах значно темніше, ніж на вулиці. За словами експерта, що далі рослина від вікна, то менше шансів, що вона залишиться здоровою. Ба більше, то вищою для неї є ймовірність захворіти або зазнати нападу шкідників.

Рослина, яка отримує правильну кількість світла й води, зростатиме, водночас в разі слабкого освітлення можуть виникнути труднощі.

Які ж головні ознаки того, що ваша рослина страждає від надлишку чи нестачі вологи.

Колір листя

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Головна ознака того, що ваша рослина отримує занадто багато води – листя жовтіє по всій рослині, а не лише в нижній частині.

Коричневе листя – головна ознака того, що ваші рослини не отримують достатньо води.

Нестача води часто призводить до того, що листя скручується, а потім стає зморшкуватим і опадає. Зазвичай від нестачі вологи в першу чергу страждає нижнє листя.

Якщо ви помітили, що листя вашої рослини жовтіє, а ґрунт вологий, велика ймовірність того, що рослина страждає від кореневої гнилі. Це коли рослині не дають достатньо світла, внаслідок чого вода надовго залишається у ґрунті. За словами експерта, це позбавляє коріння кисню та створює накопичення бактерій, які спричиняють гниття коріння.

Як перевірити ґрунт

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Щоб зрозуміти, чи потребує рослина поливання, потрібно встромити палець у ґрунт якомога глибше, намацуючи вологу. Якщо ви її відчуваєте, краще не поливати рослину.

Власники кімнатних рослин також можуть взяти палички для суші і встромити їх глибоко у ґрунт, залишивши на кілька хвилин, перш ніж витягнути. Якщо палички виходять чистими, ґрунт сухий.

Вага рослини до та після поливання

Іноді визначити, чи потребує рослина поливання, можна, просто взявши до рук горщик. Занадто легкий горщик, легший за звичайний, найімовірніше, потребує поливання.

Вологий горщик важитиме більше – ви зможете це легко визначити, зважуючи горщик до і після поливання.

Якщо рослина має вигляд нещасної

Якщо ваша рослина має поганий вигляд, спробуйте перемістити її ближче до світла, щоб подивитися, чи це допоможе. Якщо це не допомагає, виберіть її з горщика і подивіться на коріння – якщо воно коричневе і м'яке, відріжте його ножицями.

Ретельно промийте коріння перед пересадженням у свіжий ґрунт. Не поливайте рослину одразу, залиште її принаймні на два-три дні, перш ніж полити. Поставте горщик із рослиною на світле підвіконня і сподівайтеся на краще.

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