Скільки часу плодоносить огірок: 4 ознаки того, що час садити новий

Огірок / © ТСН

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Важливо знати, коли слід видаляти огірки та пересаджувати, а також коли закінчується їхній вегетаційний період.

The Spruce, розповідає, як довго рослини огірка можуть плодоносити, а також про ознаки того, що пошкоджені рослини слід замінити.

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Як довго живуть рослини огірка

Рослини огірка можуть рости весь сезон у помірному та субтропічному кліматі. Після садіння огірків на відкритому повітрі наприкінці весни або на початку літа, зазвичай плоди дозрівають від 50 до 70 днів.

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Огірки найкраще ростуть, коли температура становить від 24°C до 29°C. Вони можуть переносити легкі похолодання, але не можуть витримувати температури нижче 0°C.

Точний термін зберігання огірків у вашому саду залежатиме від зони морозостійкості вашого регіону за класифікацією USDA та місцевих умов наприкінці літа або на початку осені.

Скільки огірків може дати рослина за сезон

Огірки можуть продовжувати плодоносити до перших осінніх заморозків у вашому регіоні. Залежно від сорту, частоти збирання врожаю, а також догляду та умов вирощування, які ви забезпечуєте, огірки можуть дати від 10 до 30 плодів за один вегетаційний період.

Способи подовжити термін збирання врожаю огірків включають правильне обрізання та шпалери, регулярне внесення збалансованих добрив протягом вегетаційного періоду, часте збирання врожаю та постійне поливання.

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Садіння огірків на повному сонці (принаймні 6-8 годин прямого сонячного світла на день) також сприяє цвітінню та збільшенню врожайності. Огірки за своєю природою є однодомними, тобто вони мають як жіночі, так і чоловічі квіти. Після запилення плодоносять лише жіночі квіти.

Деякі гібридні огірки гінекаційні, тобто мають лише жіночі квіти. Вони можуть давати більше врожаю протягом короткого періоду часу, якщо поруч посадити однодомний сорт. Деякі види гінекаційних огірків потребують запилення, а деякі ні.

4 ознаки того, що вашу рослину огірка потрібно замінити

Ось чотири ознаки того, що, ймовірно, час припинити вирощування вашої рослини.

Ознаки хвороби

Огірки дуже схильні до хвороб рослин у вологому кліматі, включаючи грибкову та бактеріальну плямистість листя, несправжню борошнисту росу, борошнисту росу та віруси. Симптоми варіюються від листя з коричневими або жовтими плямами, нечітким білим або сірим нальотом на листках або мозаїчними візерунками.

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Садіння стійких до хвороб сортів, забезпечення достатнього простору між рослинами та збереження листя сухим під час поливання може допомогти зменшити ризик.

Хворі частини рослин, або в деяких випадках цілі рослини, слід видаляти, пакувати в пакети та викидати у сміття, щоб уникнути поширення хвороби. Посадіть на їхньому місці сорти, стійкі до хвороб, або виберіть інше місце для садіння.

Пошкодження шкідниками

Огіркові рослини можуть пережити певний тиск шкідників, таких як кабачкові клопи та павутинні кліщі, якщо проблему виявити достатньо рано та належним чином лікувати.

Однак більші тварини, такі як бабаки, можуть об’їсти листя огірка аж до стебел, що вимагатиме заміни рослин.

Жовте листя, яке опадає

Перезволожена рослина огірка може пожовтіти або навіть втратити листя. У важких випадках рослини, можливо, доведеться замінити, якщо це достатньо рано у вегетаційному періоді, щоб плоди дозріли.

Пошкодження заморозками

В кінці сезону симптоми легкого пошкодження заморозками, такі як коричневі плями на плодах або коричневе, скручене листя, сигналізують про те, що вегетаційний період огірків закінчився.

На цьому етапі немає потреби замінювати рослини огірків, оскільки умови не дозволять їм продовжувати рости.

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