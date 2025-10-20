Скільки має їсти цуценя: поради, які допоможуть виростити здорового улюбленця / © Associated Press

Реклама

Видання Daily Paws розповіло, що відповідь залежить від багатьох факторів: порода, вік, рівень активності та тип корму. Краще починати з рекомендацій на пакуванні корму, саме вони враховують калорійність і поживність продукту. Якщо корм висококалорійний, то його потрібно менше. Якщо менш енергетичний — більше. Обидва варіанти нормальні, головне — баланс поживних речовин.

Порада: завжди зважуйте корм кухонними вагами, а не «на око». Навіть невелика похибка може призвести до переїдання чи дефіциту поживних речовин у маленького організму.

Чому розмір має значення

Не всі цуценята ростуть однаково.

Реклама

Маленькі породи, наприклад, йорк або чихуахуа, швидко досягають дорослого віку, тому їх потреби у калоріях різко змінюються вже після 6–8 місяців.

Великі породи, наприклад, лабрадор, дог або ретривер, ростуть до 18–24 місяців, тому їм потрібен корм із контрольованим рівнем кальцію та фосфору, щоб уникнути проблем із суглобами.

Пухнастик має бути струнким, а не пухким. Цуценята, яких перегодовують у перші місяці, частіше страждають на ортопедичні проблеми в дорослому віці.

Як визначити правильну порцію

Орієнтовно ветеринари радять давати 75% від того, скільки собака б з’їв, якби їв досхочу. Це допомагає утримувати цуценя в здоровій формі. Якщо бачите, що малюк гладшає — зменште порцію. Якщо видно ребра — трохи збільште.

Ідеальна фігура цуценяти, коли ви легко намацуєте ребра, але вони не стирчать.

Скільки разів годувати на день

Цуценята швидко ростуть і потребують багато енергії, тому часте годування — це необхідність. Ось ідеальний графік:

Реклама

До 12 тижнів — 4 рази на день

Від 3 до 6 місяців — 3 рази на день

Після 6 місяців — 2 рази на день (звичайний режим для дорослої собаки)

Лайфгак: розділіть добову норму корму на кілька невеликих порцій, це допоможе уникнути проблем із травленням і переїданням.

Чому не варто залишати корм «на потім»

Деякі власники залишають миску наповненою постійно, бо думають, що пес сам «регулює» апетит. Але експерти попереджають, що довільне годування може спричинити як переїдання, так і недоїдання. Крім того, коли корм постійно доступний, складно контролювати, скільки саме тварина з’їла тож відповідно, відстежувати її стан.

Коли переходити на корм для дорослих собак

Малі та середні породи: після 12 місяців

Великі породи: після 18–24 місяців

Зміна корму має бути поступовою, додавайте новий корм у старий протягом 7–10 днів, щоб уникнути розладів травлення.

Годування цуценяти — це живий процес. Його норми змінюються разом із ростом. Головне — спостерігайте, оцінюйте форму тіла, консультуйтесь із ветеринаром. А ще, залишайте трохи місця для ласощів, бо легкий голод — це найкраща мотивація для тренувань.