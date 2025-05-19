Скільки сонця потрібно помідорам для хорошого урожаю та чи можуть вони рости в тіні

Томати / © Associated Press

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Помідори та сонце йдуть руч-об-руч. Без достатньої кількості світла рослина помідора не може плодоносити. Але скільки саме сонця потрібно помідорам, чи потрібне їм повне сонячне місце, і, що найважливіше, чи отримує ваш сад достатньо сонця для вирощування хороших помідорів на ці питання експерти відповіли GardeningKnowHow.

Якщо ви вирощуєте помідори, то маєте знати, що задоволення їхніх вимог до освітлення є ключовим фактором доброго врожаю. Помідорам в ідеалі потрібно від 6 до 8 годин прямого сонячного світла щодня. Чим більше, тим краще, хоча вам, можливо, доведеться вжити заходів для захисту рослин у періоди сильної спеки.

Скільки сонця потрібно помідорам

Проста відповідь на запитання щодо вимог до освітлення для помідорів полягає в тому, що для утворення плодів потрібно щонайменше шість — вісім або більше годин сонця. Ці показники дадуть найкращі результати з точки зору кількості помідорів, які ви отримаєте.

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Причина, чому світло для помідорів таке важливе, полягає в тому, що рослини перетворюють сонячне світло на енергію. Помідорам потрібна енергія для утворення плодів. Тому, чим більше сонячного світла вони отримують, тим більше енергії вони матимуть і тим більше плодів зможуть принести.

Що станеться, якщо помідори не отримають достатньо сонця

Хоча рослина помідора може вижити з менш ніж 6 годинами сонця на день, вона, ймовірно, дасть менше плодів. Якщо ви отримуєте лише від 4 до 6 годин повного сонця, найкращим варіантом буде посадити менш плодоносні сорти, такі як помідори чері.

Однак обмежена продуктивність — не єдина проблема нестачі сонця. Рослини помідорів, яким не вистачає сонячного світла, часто низькорослі, вони можуть мати хлоротичне або малу кількість листя. Коли рослини мають дуже мало світла, вони, зазвичай, не можуть рости і навіть можуть загинути.

Чи можуть помідори отримувати забагато сонця

Хоча помідори справді люблять сонце, надмірне споживання сонця може бути проблематичним. Так само, як і люди, помідори також отримують опіки, особливо якщо рослини перебувають під сонцем опівдні, коли температура досягає свого апогею.

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Поєднання високих температур і повного сонця може призвести до сонячних опіків. Це викликає білі, пухирчасті ділянки на плодах, які з часом перетворюються на сірувато-білі плями з текстурою, схожою на лушпиння.

Сонячні опіки найчастіше зустрічаються на рослинах, які не дуже стійкі. Ті, що були занадто сильно обрізані або хворі.

Найкращі місця для вирощування томатів

Щоб максимізувати кількість сонячного світла, яке отримують ваші помідори, розмістіть рослини в саду там, де вони отримуватимуть як ранкове, так і денне сонце. Розгляньте стіну, що виходить на південь, або захищену ділянку на півдні або південному заході вашого саду.

Якщо ви садите помідори в районі, який отримує сонце понад 8 годин, особливо в регіонах з високою температурою, вам може знадобитися вжити заходів для захисту томатів від пошкодження сонцем. Мульчування рослин помідорів, встановлення тіньового бар’єру, регулярне поливання і навіть вирощування помідорів у контейнерах, які можна прибрати з полуденного сонця, — все це способи захистити ваші рослини від надмірно високих температур та прямих сонячних променів.

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Щоб повністю контролювати кількість сонячного світла, яке отримують ваші рослини, ви можете вирощувати помідори в теплиці або використовувати додаткове освітлення в приміщенні. Для вирощування помідорів у приміщенні потрібні світлодіодні лампи повного спектру, налаштовані на таймер на 14-16 годин на день для дорослих рослин та на 18-22 години для молодих саджанців. Переконайтеся, що лампи розташовані на відстані приблизно 15-30 см від рослин. У міру зростання рослин поступово піднімайте висоту світильника.

Чи потрібне світло насінню помідорів для проростання

Незважаючи на те, що розсаді помідорів та дорослим рослинам потрібна велика кількість сонячного світла, цікаво, що насінню помідорів світло для проростання не потрібне. Однак йому потрібна постійна вологість і тепло.

Скільки світла потрібно розсаді помідорів

Після того, як насіння проросте і ви побачите першу пару справжніх листків, розсаді помідорів знадобиться значне освітлення — приблизно 18-22 години додаткового освітлення у вигляді світлодіодних ламп для вирощування або 14-16 годин яскравого зовнішнього світла.

Томати / © Associated Press

Вимоги до освітлення для дозрівання помідорів

Хоча рослинам помідорів потрібне значне сонячне світло для росту та плодоношення, щойно плід вже на лозі, йому не потрібне світло для дозрівання. Насправді, світло може навіть перешкоджати дозріванню.

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Процесу дозрівання помідорів сприяє тепло та вироблення етилену, газу, що виділяється помідорами, який відповідає за зміну кольору, розм’якшення та розвиток смаку.

Як максимально використати сонячне світло

Є кілька речей, які ви можете зробити, щоб максимально використати сонячне світло для ваших рослин помідорів:

Вирощуйте помідори в контейнерах, які можна переміщувати в сонячніші ділянки саду протягом дня.

Обріжте рослини поруч, або навіть саме листя помідорів, щоб сприяти кращому проникненню сонячного світла. Просто пам’ятайте про розсудливість під час обрізання рослин помідорів і ніколи не обрізайте понад третину рослини.

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Ще один варіант максимального використання сонячного світла — використовувати дзеркала або інші відбивальні предмети (наприклад, старі компакт-диски), щоб відбивати світло назад на рослини.

Нарешті, якщо у вас просто недостатньо сонячного світла, подумайте про вирощування видів помідорів, які стійкі до часткового сонця, або сортів, які дають дрібні плоди.

Дата публікації 13:02, 25.02.25 Кількість переглядів 115 Шокуюче дослідження! Чи дійсно помідори отруйні для людини?