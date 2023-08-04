Складно, але можливо: як виростити черешневе дерево з кісточки

Виростити черешневе дерево з кісточки непросто, але якщо знати технологію, то це в принципі можливо.

Фахівці з Gardening Know How знають, як із черешневої кісточки виростити власне черешневе дерево, і готові поділитися цією інформацією.

Просто посадивши кісточку в ямку, ви не отримаєте омріяне дерево з великими і смачними плодами. Якщо ви посадите черешню з кісточки, найімовірніше, виросте дерево, з якого вона була щеплена, тобто гілка чудового сорту може почати плодоносити дрібними, рідкими та кислими плодами. Але зате це дерево можна буде використовувати як витривалу підщепу. Отримане дерево буде дуже здоровим і, якщо його прищепити, вищеплення щеплення буде дуже високою.

Вибір насіння черешні для посадження

З'їжте кілька черешень. Використовуйте ягоди з дерева, що росте у вашому районі, краще не беріть із супермаркета. Кісточки з магазинної черешні не завжди надійні. Збережіть кісточки щойно з'їдених черешень і покладіть їх у миску з теплою водою. Дайте просочитися хвилин п'ять або біля того, а потім злегка очистіть їх від м'якоті. Розкладіть чисті кісточки на паперовому рушнику в теплому місці, захищеному від прямих сонячних променів, і дайте їм висохнути протягом трьох-п'яти днів, потім перекладіть сухими в пластиковий пакет або скляну банку з етикеткою і кришкою, що щільно закривається.

Загартовування насіння черешні

Насіння черешні готове до посадження неодразу. Йому необхідно пройти холодний період, який називається стратифікація (загартування). Для цього змішайте його у контейнері з вологим мохом торф'яним або піском і поставте в холодильник приблизно на 10 тижнів. Не піддавайте насіння впливу фруктів, що виділяють етиленовий газ, таких як яблука та банани, тримайте насіння подалі від них. Різні сорти черешні можуть вимагати різного періоду стратифікації.

Черешня має пройти через цей період, який зазвичай відбувається природним чином узимку, до проростання навесні. Охолодження насіння штучно імітує цей процес.

Пророщування насіння черешні

Після стратифікації підготуйте невеликі контейнери для посадки. Заповніть їх ґрунтом для горщиків і зробіть кілька ямок на кожен контейнер. Помістіть на сонячне місце і тримайте ґрунт вологим, але не мокрим. Насіння проросте і з'явиться сходи.

Проріджування розсади

Коли сіянці черешні досягнуть 5 см у висоту, прорідіть їх, видаляючи слабкі рослини і залишаючи найміцніші паростки в горщику.

Пересаджування паростків черешні

Те, що ви робитимете далі із саджанцем черешні, залежить від вашого регіону. Більшість її сортів морозостійкі. Зачекайте, поки мине небезпека заморозків і ваші саджанці черешні зростуть до 20-31 см заввишки. Потім посадіть їх на відкритому повітрі та замульчуйте. Якщо ви садите кілька дерев, розмістіть їх на відстані не менше ніж 6 м одне від одного.

Якщо ви не хочете вирощувати черешневе дерево на відкритому повітрі, ви можете робити це в горщиках – найкраще підходять карликові сорти. Просто пересадіть розсаду у велику ємність та поставте її на сонячне місце.

Ваше черешневе дерево почне плодоносити через 3-4 роки.

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