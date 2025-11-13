Скриня скарбів: речі, які варто додати до свого кошика у секондгенді / © Associated Press

Видання Martha Stewart розповіло, що варто шукати не просто цікаві речі, а справжні скарби, які можна відреставрувати, продати чи використати для декору, фотосесій та інтер’єрів. Сучасні товари з мас-маркету швидко виготовляються та рідко стають сімейними реліквіями. Натомість старовинні предмети, навіть у неідеальному стані, можна відновити та цінувати роками.

Мистецтво . Завжди звертайте увагу на ручну роботу, наприклад, портрети, натюрморти, картини з їжею, квітами чи тваринами. Такі полотна не тільки прикрасять кухню чи вітальню, вони ще й добре продаються. Наприклад, знайдений колекційний альбом студентських робіт 1960-х років легко стає унікальним артоб’єктом у новій рамці.

Меблі. Меблі з мас-маркету сьогодні часто роблять з дешевих матеріалів, тому цінні речі краще шукати серед старовинних виробів із суцільного дерева, готових до реставрації. Особливо цінуються бренди Baker, Lane, Drexel, Heywood-Wakefield та Herman Miller. Шукайте крісла та дивани для перетяжки, барні візки та плетені меблі, вони швидко знаходять нових власників.

Домашній декор. Саме тут часто знаходяться справжні скарби, як от маленькі лампи, свічники, мармурові деталі, декоративні бюсти та обеліски. Цікаві предмети з кухні теж цінуються: вінтажний посуд Pyrex, каструлі Dansk Købenstyle або класичні чаші Cathrineholm завжди у тренді серед колекціонерів.

Вінтажні текстильні вироби. Льняні серветки, вишиті покривала та вовняні пледи не лише красиві, а й довговічні. Вони додають тепла та шарму інтер’єру і мають чудову перепродажну цінність. Єдина умова — можливість ретельного прання та очищення.

Рідкісні знахідки. Справжні скарби зустрічаються рідко, але від цього їхня цінність зростає. Шукає вінтажні різдвяні прикраси, декоративні лампи, вінтажні килими, орнаменти Christopher Radko та інші унікальні предмети, які одразу привертають увагу. Знайти таку річ — наче виграти в лотерею.

Вінтажний шопінг — це не лише про економію, а й про творчість та відновлення старовинних історій. Кожен похід до секонд-хенду може перетворитися на маленьке полювання за унікальними речами, які роками будуть тішити вас і ваших гостей.