Слимаки й равлики ненавидять цей запах: як один інгредієнт відлякає шкідників від вашого саду

Равлик / © Associated Press

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Слимаки й равлики — це шкідники, які гризуть рослини і яких, здається, неможливо позбутися. Один садівник поділився своїм чудовим домашнім засобом, який ґрунтується на простому інгредієнті. Про це пише Еxpress.co.uk.

Ці молюски активні більшу частину року, але особливу проблему становлять навесні, коли є багато молодих пагонів, якими вони можуть харчуватися. Вони здебільшого активні після настання темряви, особливо коли тепло й волого. За спекотної, сухої погоди вони закопуються в ґрунт або ховаються у прохолодних темних місцях, щоб уникнути зневоднення.

Що таке часниковий спрей

Однак експертка з садівництва Джессі Едгар поділилася рецептом домашнього засобу для захисту від цих шкідників — часникового спрею. Вона пояснила, що слимаки й равлики просто ненавидять запах часнику. Він містить аліцин — багату на сірку сполуку, яка їх відлякує. Використовуючи цей спрей на наших рослинах, ми зможемо захистити молоді пагони та смачні для шкідників рослини.

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Аліцин, який міститься в часнику — дуже неприємний для слимаків, що ускладнює їхнє пересування або затримку поблизу. Часник не лише завдає дискомфорту слимакам, а й порушує вироблення ними слизу, що є вирішальним для їхньої мобільності.

Єдине застереження полягає в тому, що часниковий спрей не подіє, якщо ви не застосовуватимете його регулярно. Робіть це раз на тиждень, а після сильних дощів — знову. Обприскувати рослини засобом краще ввечері.

Рецепт часникового спрею

Немає потреби чистити або нарізати часник. Просто покладіть дві головки часнику до каструлі, наповненої двома літрами води. Варіть його приблизно 15 хвилин або доки він повністю не розм’якне, потім розімніть його товкачкою для картоплі, щоб вичавити з овоча весь сік.

Відцідіть шкірку та інші залишки, доки не отримаєте каламутну рідину, потім дайте розчину охолонути, перш ніж перелити його до порожньої пляшки з розпилювачем.

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Коли ви будете готові використовувати розчин у своєму саду, обов’язково розведіть його в лійці приблизно двома столовими ложками на п’ять літрів води.

Ваш простий і натуральний рецепт засобу від слимаків і равликів тепер готовий до застосування, що дозволить вам насолоджуватися рештою сезону, не переймаючись про пошкоджені рослини чи зіпсований урожай.

Обов’язково зволожуйте листя і ґрунт. У вологу погоду знадобляться частіші обприскування. Рекомендується додаткове застосування часникового спрею після сильного дощу.