Як виростити цибулю: лайфгак, завдяки якому, вам більше не доведеться купувати насіння

Лайфгак, завдяки якому, вам більше не доведеться купувати насіння / © Associated Press

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А що, якби замість того, щоб щороку купувати насіння, ви могли б розмножувати цибулю самостійно та створити багаторічний запас власного насіння, як це зробити розповів садівник Jamie Walton. Це не фантастика та навіть не складна агротехнологія. Це — перевірений лайфгак, який вже давно використовують досвідчені садівники.

Цибуля — дворічна рослина

Цибуля належить до дворічних культур. У перший рік вона формує знайомі нам їстівні цибулини, а в другий — зацвітає та випускає високі квіткові стебла з ефектними кулястими суцвіттями. Саме ці квіти — справжній скарб для садівника, адже вони дають повноцінне насіння, яке можна легко зібрати та використати наступного сезону.

Крок 1: збираємо урожай та плануємо на майбутнє

На завершення сезону, коли цибулини дозрівають, не з’їдайте весь урожай. Частину найкращих, здорових цибулин залиште для зберігання. Обирайте найміцніші, середнього розміру екземпляри, без ознак хвороб або гнилі.

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Зберігайте їх у прохолодному, сухому місці — комора чи балкон з доступом повітря чудово підійдуть. Ці цибулини стануть вашими «батьківськими рослинами» наступного року.

Крок 2: весняне пересадження — початок нового циклу

Навесні, коли земля прогріється, пересадіть збережені цибулини у відкритий ґрунт або у великий контейнер. Обирайте сонячне місце та забезпечте достатній простір між рослинами — приблизно 20 см. Це важливо, адже цибуля, яка зацвітає, розгалужується та випускає кілька квіткових пагонів.

Для успішного перехресного запилення бажано висадити 8–10 цибулин одного сорту. Так бджоли та інші запилювачі зможуть якісно перенести пилок і забезпечити формування здорового насіння.

Крок 3: Цвітіння — краса та користь

Коли цибуля випускає свої високі стебла з круглими квітами, це не лише майбутнє насіння, а й декоративний елемент саду. Білі, рожеві чи фіолетові суцвіття притягують бджіл, джмелів та метеликів — а отже, сприяють загальному здоров’ю вашого городу.

Крок 4: збір насіння — природно, просто, надійно

Коли квітки відцвітають і на їх місці з’являються зелені коробочки з насінням, надіньте на них тканинні мішечки зі шнурками чи марлеві мішечки. Це захистить насіння від вітру та птахів і дозволить зібрати його без втрат.

Зачекайте, поки насіння почорніє та почне легко обсипатися — це сигнал, що воно дозріло. Тоді просто зніміть мішечки, висипте насіння на папір, просушіть у сухому, провітрюваному місці та зберігайте у паперовому пакетику до наступної весни.

Крок 5: повторюємо цикл — самостійне вирощування з насіння

Висівайте зібране насіння у лотки чи у відкритий ґрунт, залежно від регіону. Сіяти можна як навесні, так і пізнім літом — для озимої цибулі.

Цибуля, вирощена власноруч із насіння, зазвичай має кращу якість, міцніший імунітет та вищу врожайність, ніж та, яка вирощується з магазинного севка.

5 переваг такого способу

Економія коштів — більше не потрібно купувати насіння щороку.

Контроль якості — ви самі відбираєте найкращі рослини для розмноження.

Стійкість до хвороб — локально вирощене насіння краще пристосоване до вашого мікроклімату.

Естетика — цвітіння цибулі прикрашає грядки та приваблює запилювачів.

Задоволення — ніщо не зрівняється з відчуттям самодостатності, коли повний цикл вирощування залежить лише від вас.

Замість щорічного бігання по магазинах у пошуках насіння, спробуйте зберегти цибулини, дайте їм зацвісти, зберіть насіння та розпочніть новий сезон із повним відчуттям гармонії та самостійності. Адже найсмачніша цибуля — та, яку виростила турботлива рука господині.