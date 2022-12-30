Смертельно небезпечні: кімнатні рослини, які варто тримати якнайдалі від котів і собак

Любителі кімнатних рослин і власники домашніх тварин повинні завжди перевіряти, чи не токсична кімнатна рослина, перш ніж купувати її і приносити в дім.
Кімнатні рослини прикрашають і доповнюють домівку, радують око, приємно пахнуть і навіть можуть допомогти зменшити вологість у будинку. Однак деякі різновиди квітів можуть бути небезпечними для ваших домашніх улюбленців.
Експерти з рослин розповіли Еxpress.co.uk, які кімнатні рослини можуть викликати у тварин родразнення, розлад шлунку, а які можуть становити і серйознішу небезпеку, аж до смертельної.
Тюльпани
Ці квіти на початку весни продають у горщиках, вони дуже гарні, але можуть бути токсичними для котів і собак.
За словами експертів, квітка містить глікозиди, які є у всіх квітах сімейства лілейних, що також робить токсичними всі лілії.
Найтоксичнішою частиною рослини є цибулина, і після вживання в їжу вона може спричинити такі симптоми, як блювання та гіперсалівація.
Спатифілум
Лілії миру (спатифілум) — чудові кімнатні рослини з білими квітами і блискучим зеленим листям. Хоча вони приносять багато користі в будинку, власникам собак і котів краще від цієї рослини відмовитися.
Її токсичність може змінюватися від легкої до помірної, і домашні тварини можуть страждати від подразнення ротової порожнини, якщо вирішать її погризти.
Алое вера
Алое вера, одна з найпопулярніших кімнатних рослин, може бути шкідливою для кішок і собак і викликати тремор і блювання, якщо її з'їсти.
Рослини алое віра містять антрахінонові глікозиди, які метаболізуються кишковими бактеріями з утворенням сполук, що збільшують кількість слизу в товстій кишці.
Сансев'єрія
Багато сукулентних кімнатних рослин шкідливі, якщо їх їдять домашні тварини, зокрема зміїна рослина (сансев'єрія), яка є частиною сімейства каучукових дерев.
Заміокулькас
Ще одна рослина, про яку повинні пам'ятати власники свійських тварин, — заміокулькас. Відомий своїм широким темно-зеленим листям, він добре переносить недостатній догляд і є чудовою кімнатною рослиною для початківців.
Проте ця рослина токсична — від легкого до помірного ступеня — в разі проковтування домашніми тваринами. Токсини в рослині можуть викликати такі симптоми, як біль у животі та блювання.
Пуансетія
Є також різні святкові рослини, які можуть бути токсичними для котів і собак. Пуансетія вже давно асоціюється з Різдвом через її колір та цвітіння в середині зими. Вона належить до сімейства молочайних і має репутацію дуже отруйної рослини.
На щастя, пуансетія має нижчий рівень токсичності та викликає лише легкі симптоми в разі потрапляння всередину. Проте вона однаково може викликати нудоту і блювання, якщо її з'їсти.
Це означає, що найкраще тримати рослини на підвищеній поверхні в будинку, де вони взагалі не можуть бути доступними жодним домашнім тваринам.
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