Собачий характер: проблемна поведінка різних порід і як з нею впоратися

Коргі / © Associated Press

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Поведінкові проблеми собак — це один із найпоширеніших запитів до кінологів. І хоч багато залежить від виховання, темперамент і схильності окремих порід відіграють неабияку роль.

Кінологиня та авторка популярної сторінки Marina and Lucky поділилася власними спостереженнями щодо поведінкових труднощів, із якими найчастіше звертаються власники собак. За її словами, певні моделі поведінки частіше зустрічаються у представників конкретних порід. Однак, зверніть увагу, що це не означає, що кожен пес цієї породи буде мати саме таку поведінку, все індивідуально. Але знати про можливі труднощі корисно, особливо тим, хто лише планує завести собаку.

Проблеми, з якими найчастіше звертаються до кінолога

Кокер-спанієль: тривожна залежність

Кокер-спанієль / © Associated Press

Кокери — дуже емоційні, чутливі та сильно прив’язуються до господаря. Часто вони відчувають паніку, якщо людина зникає з поля зору навіть на кілька хвилин. Це може проявлятись у скигленні, гавкоті, шкоді вдома чи навіть спробах втекти.

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Рішення: поступове привчання до самостійності, вправи на спокійне залишення, зменшення гіперзалежності від власника.

Французький бульдог: підбір сміття з землі

Французький бульдог / © Associated Press

Ці кумедні та ласкаві собаки схильні до обсесивного підбирання всього, що потрапляє під носа, від залишків їжі до небезпечних предметів, таких як скло чи пластик.

Рішення: команда «Фу!» та «Не можна!», носіння намордника у публічних місцях, робота над самоконтролем, збалансоване харчування, іноді таке підбирання — ознака нестачі певних мікроелементів.

Американський булі: відмова від прогулянок

Американський булі / © Credits

Хоч ця порода зовні нагадує м’язисту «машину», деякі представники категорично не хочуть гуляти, особливо у погану погоду чи у незнайомому середовищі. Часто така поведінка пов’язана з недостатньою соціалізацією у дитинстві чи страхом.

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Рішення: створення позитивного досвіду на вулиці, короткі прогулянки з улюбленими іграшками чи ласощами, тренування впевненості.

Джек-рассел-тер’єр: агресія до собак

Джек-рассел-тер’єр / © Credits

Ці собаки мають сильний характер і високу енергію. Якщо з дитинства їх не привчали до взаємодії з іншими тваринами, може виникнути територіальна чи міжсобача агресія.

Рішення: рання соціалізація, контрольовані знайомства з іншими собаками, робота над командністю та фокусом на господаря.

Бігль: тотальна руйнація

Бігль / © Credits

Представники активних і розумних порід можуть перетворити квартиру на руїну навіть за 5 хв вашої відсутності. Особливо, якщо не мають достатньої розрядки та ментального навантаження.

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Рішення: фізичне навантаження, інтелектуальні ігри, іграшки, тренування на самостійність, регулярні прогулянки мінімум 2-3 рази на день.

Поведінкові проблеми — не «проблема собаки»

У 80% випадків проблема не у характері пса, а у відсутності правильного підходу до виховання. Власник несвідомо підкріплює небажану поведінку, не враховує потреби породи чи не приділяє уваги етапу соціалізації (до 5-6 місяців).

Кожна собака індивідуальна, але якщо люди звертаються з подібними проблемами у представників одних і тих же порід — це сигнал, що майбутнім власникам варто готуватись заздалегідь.

Собаки як діти, вони можуть бути різними за темпераментом, але потребують уваги, виховання та любові. Вибір породи — це відповідальне рішення, яке повинне ґрунтуватися не лише на зовнішності, а й на розумінні того, які труднощі можуть чекати попереду. Знання — ключ до гармонійного співжиття з чотирилапим другом.

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