Солодкий, тропічний і ефектний помідор року 2026: який сорт буде найпопулярнішим і чому

Помідор сорту «Сарт Ролуаз» / © Credits

Всі садівники мріють про ідеальний помідор. Він має бути солодким, давати міцну розсаду, витривким до кліматичних негараздів та стійким до хвороб.

Який сорт томатів був названий «помідором року 2026», розповідає Martha Stewart.

Цьогорічний вибір — Сарт Ролуаз. Це відносно новий сорт, який був створений 2012 року селекціонером Роланом Буланже в Сарт-Юсташ, Бельгія.

Насичений жовтий плід має синє плече (ділянку навколо плодоніжки) та смуги, які порівнюють з вітражем. Його смаковий профіль яскравий, солодкий, майже з тропічними нотками, включаючи ананас.

Один з його батьків — солодкий жовтий помідор чері (відомий як Baby Blue) з синіми плечима, багатими на антоціани, а інший — White Wonder, кремово-жовтий стейк з унікальними тропічними смаками.

Багато хороших садівників у світі, що захоплюються помідорами, захоплено схвалили його. Розмір цього стейка може бути справді досить великим, якщо рослина справді щаслива.

Плід важить у середньому від 300-400 г, а деякі досягають 600 г в ідеальних умовах. Через свій розмір цей помідор потребує міцної опори, клітки або шпалери, щоб витримати важке навантаження плодів та високі лози.

Нагадуємо, минулого року фаворитом був ребристий помідор Costoluto fiorentino. Він відомий своїми великими м’ясистими плодами, які можуть досягати значних розмірів й мають специфічну форму.