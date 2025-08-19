Сонечка у саду: у чому користь цих комах для ваших рослин

Сонечко / © Associated Press

Ми часто хапаємося за хімічні засоби, щоб урятувати улюблені квіти, овочі чи фруктові дерева. Та природа вже давно вигадала власний спосіб захисту і зветься він «сонечко». Ці маленькі яскраві комахи не лише милують око, а й приносять величезну користь саду, про це розповів відомий садівник Jamie Walton.

Сонечка проти попелиці

Головний ворог більшості садових культур — попелиця. Вона висмоктує сік із молодих пагонів, уповільнює ріст рослин і послаблює врожайність. Якщо придивитися до дерева чи куща, який потерпає від попелиці, то часто можна помітити маленькі червоні чи жовті жучки з чорними цяточками. Це і є сонечка — природні хижаки, які з радістю знищують небажаних гостей.

За підрахунками ентомологів:

одна личинка сонечка за своє життя з’їдає до 600 попелиць;

доросла комаха може знищити від 20 до 100 шкідників на день.

Тож колонія сонечок у саду — це справжня біологічна зброя проти шкідників.

Життєвий цикл сонечка

Щоб зрозуміти, як працює «команда захисників», варто знати їхній цикл розвитку:

Яйця — самка відкладає їх на листі, поряд із колонією попелиці. Личинка — схожа на маленького «алігатора», дуже ненажерлива, саме на цьому етапі знищує найбільше шкідників. Лялечка — личинка прикріплюється до листка та перевтілюється. Доросле сонечко — вилітає у пошуках нової їжі та місць для розмноження.

Цей цикл триває близько місяця і за сезон одна популяція здатна врятувати цілий сад від навали попелиці.

Відмова від пестицидів

Хімічні засоби діють швидко, але разом зі шкідниками вони знищують і корисних комах — бджіл, метеликів, дощових черв’яків. А ще залишають сліди у ґрунті та на врожаї. Сонечка ж працюють вибірково, поїдають лише тих, хто шкодить рослинам.

Садівник Jamie Walton поділився власним досвідом і замість того, щоб обробляти яблуню отрутохімікатами, він вирішив почекати. І природа зробила своє, з’явилися сонечка, які швидко впоралися з попелицею. Уже за кілька тижнів дерево ожило, а врожай не постраждав.

Як збільшити кількість сонечок у саду

Висаджуйте медоносні рослини, наприклад, кріп, петрушка, календула, фенхель, ромашка, адже вони приваблюють комах.

Не використовуйте хімічних інсектицидів, вони відлякують і знищують сонечок.

Створіть умови для зимівлі, наприклад, залиште трохи сухого листя чи трави, де жучки зможуть сховатися.

У народних традиціях ця комаха завжди вважалася талісманом. У багатьох країнах вірять, що сонечко приносить удачу та захищає від злих сил. Тож впустивши сонечка у свій сад, ви отримуєте не лише природного захисника, а й гарний символ гармонії та балансу.

Деколи достатньо трохи терпіння і природа сама відновлює рівновагу. Сонечка — маленькі трудівники, які безплатно та без шкоди довкіллю подбають про ваш урожай. Тож наступного разу, коли побачите червоного жучка на квітці чи яблуні, усміхніться та дайте йому шанс зробити свою справу.