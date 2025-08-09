Спека: що не можна робити у саду, щоб не зашкодити рослинам / © Credits

Видання Woman&Home у своїй статті розповіло та наголосило, що у спеку важливо не лише просто поливати рослини, але й робити це максимально правильно.

Не поливайте згори

У спекотну погоду полив листя та стебел згори може призвести до:

опіків листя, адже краплі води на поверхні листа в умовах палючого сонця працюють як лінзи;

випаровування вологи ще до того, як вона дійде до коріння;

розвитку грибкових захворювань, наприклад, таких як борошниста роса, плямистість, чорна гниль.

Якщо хочете, щоб рослини були справді здоровими, варто перейти до нижнього поливу та поливати виключно ґрунт під рослиною, і не зачіпати зелені частини.

Як правильно поливати у спеку

Поливайте тільки під корінь, найкраще зранку чи ввечері.

Уникайте розбризкування води по листю.

Поливайте глибоко, але рідше, наприклад, один раз на 2-3 дні замість щоденних «душів».

Використовуйте піддони чи капілярний полив для контейнерних рослин, щоб вони вбирали воду знизу.

Поливайте повільно, щоб волога просочилася вглиб ґрунту.

Винятки з правила

Деякі рослини все ж таки краще зволожувати зверху:

Водні рослини, такі як водяні лілії, потребують поверхневої вологи.

М’ята, базилік, орегано краще сприймають легкий полив зверху.

Томати та перець у горщиках також можуть добре реагувати на обережне зволоження ззовні, головне, не потрапляти на листя.

Поради, як зберегти сад у спеку

Мульчуйте ґрунт, це допоможе утримати вологу та захистити коріння від перегріву.

Перемістіть горщики у тінь, особливо в обідню пору.

Не підживлюйте рослини у спеку, добрива можуть тільки посилити стрес.

Частіше перевіряйте підвісні кашпо та контейнери, вони пересихають найшвидше.

Щоб не залежати від обмежень поливу, встановіть водозбірники та використовуйте природну вологу для поливу, це не лише екологічно, а й економно.

Правильний догляд за садом у спекотний період — це не лише питання краси, а й збереження життя рослин. Відмовтесь від звички поливати згори, замініть її ефективним нижнім поливом і ваші квіти, овочі та кущі подякують вам рясним і здоровим врожаєм.