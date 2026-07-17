Спека їх вбиває: які рослини не варто садити влітку, щоб не втратити врожай

Які рослини не варто садити влітку / © Associated Press

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Літо здається ідеальним часом для садівничих експериментів, багато сонця, довгі дні, тепла земля. Хочеться висаджувати все, від зелені до красивих квітучих кущів. Однак видання Real Simple нагадує, що сонячне світло — не єдина умова успішного росту. Деякі рослини мають власний «календар комфорту» та погано переносять садіння у найспекотніші місяці.

Це неабияк стосується культур, які природно пристосовані до прохолоднішої погоди. У спеку вони можуть зупинитися у рості, втратити смак або навіть загинути через стрес після пересадки.

Капустяні овочі

Капуста / © Credits

Не всі овочі однаково добре реагують на літнє тепло. Представники родини капустяних, як от броколі, білокачанна капуста та цвітна капуста, насправді люблять прохолоду. Ці культури є морозостійкими та найкраще розвиваються у м’яку, помірну погоду. У літню спеку вони можуть:

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не сформувати якісні головки

передчасно перейти до цвітіння

втратити нормальний цикл росту

Найкращий час для садіння — рання весна або кінець літа, щоб отримати осінній урожай. Точний період залежить від клімату вашого регіону.

Салат і шпинат

Шпинат / © Associated Press

Свіжий салат у літньому меню здається ідеальним, але вирощувати його у розпал спеки — не найкраща ідея. Листова зелень, зокрема салат і шпинат, надає перевагу м’якому весняному сонцю. Під сильними літніми променями листя стає:

жорсткішим

гірким на смак

менш ніжним

Тому для домашнього городу краще висівати ці культури ранньою весною чи на початку осені, коли температура стає комфортнішою.

Горох

Горох / © Credits

Солодкий молодий горошок чудово підходить до літніх салатів і гарнірів, але сама рослина спеку не любить. Горох краще висаджувати у прохолодний період. У спекотну погоду він може швидко перейти до так званого стрілкування, коли рослина припиняє формувати ніжні стручки та починає активно цвісти та створювати насіння. У результаті:

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цикл плодоношення завершується раніше

горошини стають твердими

смак втрачає солодкість і ніжність

Оптимальний час садіння — рання весна чи кінець літа для осіннього врожаю, якщо дозволяє клімат.

Гортензії та інші теплочутливі кущі

Гортензії / © Associated Press

Літо асоціюється з пишними гортензіями, але це не означає, що їх варто пересаджувати у спеку. До рослин, які погано переносять літню посадку, належать:

гортензії

азалії

рододендрони

ніжні японські клени

конвалії

У період сильної спеки пересаджування може спричинити серйозний стрес для кореневої системи. Якщо коріння швидко пересихає, рослина слабшає та може загинути. Навіть культури, які позначені як такі, що люблять сонце, під час екстремальної спеки можуть страждати. Ознаки проблем:

в’янення листя

опіки на листках

менша кількість квітів

повільніший ріст

коричневі краї листя

Найкраще висаджувати чи пересаджувати такі рослини навесні, чи восени, коли прохолодніша погода допомагає корінню зміцнитися перед екстремальними температурами.

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Як врятувати рослини

Навіть досвідчені садівники іноді помиляються. Якщо холодолюбні рослини вже опинилися у літньому саду, головне завдання — допомогти їм утримувати вологу. Варто:

глибоко поливати рано-вранці

додати шар мульчі навколо рослин

не поливати у найспекотніший час дня

покращити здатність ґрунту утримувати воду

Якщо рослини починають в’янути, їм варто створити тимчасову тінь. Для цього підійдуть:

спеціальна тіньова сітка

садова парасолька

будь-яке інше покриття, яке захистить від найсильнішого післяобіднього сонця

Також допоможе додавання компосту чи іншого покращувача ґрунту, це дозволить краще утримувати вологу біля коріння та допоможе рослині пережити тепловий стрес.

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