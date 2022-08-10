Спідня білизна для тварин: яка існує і чому вона потрібна

Окрім людської спідньої білизни також існує білизна і для тварин, тому сьогодні ми пропонуємо дізнатися вам про неї детальніше від експертки.

Найчастіше білизну потребують собаки. І це не забаганка, а цілком необхідна річ, розповідає ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Отже, існують:

Пояс для собак-самців - потрібний для уникнення міток території, а також для хворих та старих тварин, які страждають від нетримання сечі. Пояс не повинен бути занадто тісним або вільним, носити його можна до кількох годин.

Підгузки та універсальні труси для самців і самок - потрібні для хворих та старих тварин, які страждають від нетримання сечі та калу. Вони також мають відповідати розмірам тварини та не завдавати дискомфорту.

Труси для собак-самок - потрібні під час тічки, вони стають захистом для меблів, килимів від сильних виділень. Труси насамперед необхідні в поїздках, під час післяопераційного періоду та для собак із проблемами сечовипускання.

Під час вибору білизни для улюбленця, слід звернути на:

Відповідність розміру тварини. Завелика або замала білизна призводитиме до дискомфорту.

Кріплення. Білизна може бути на резинці, липучках, на ремінцях. Орієнтуйтеся на породу та ставлення вашого улюбленця до одягу.

Одноразовість чи багаторазовість. Багаторазова білизна значно економніша.

Якість тканини. Найкращий варіант - бавовняна білизна, або білизна, яка містить її великий відсоток. Синтетична білизна може призводити до алергічних реакцій та дерматитів.

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