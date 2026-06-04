Спосіб садіння "Три сестри": стародавній метод для ідеального городу, який знову у тренді

Гарбуз / © Associated Press

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Британський садівник Джеймі Волтон називає метод «Три сестри» одним із найвідоміших прикладів компанійського садіння — підходу, коли різні культури вирощуються разом для взаємної користі.

Ця аграрна практика має глибоке коріння у традиціях корінних народів Америки. Її філософія базується на принципі біорізноманіття та взаємопідтримки, коли рослини не конкурують між собою, а співпрацюють. Секрет полягає у правильному поєднанні трьох культур:

Кукурудза виростає високою та слугує природною опорою для витких бобів.

Квасоля збагачує ґрунт азотом, який необхідний для росту інших рослин.

Гарбуз або інші гарбузові культури стеляться по землі, утримують вологу, пригнічують бур’яни та допомагають захищати ґрунт від ерозії.

Разом вони створюють майже самодостатню екосистему, де кожен елемент працює на спільний результат.

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Як працює система «Три сестри»

За словами Волтона, навіть у прохолодному кліматі цей метод може давати чудові результати. Хоча коротке та прохолодне літо іноді ускладнює вирощування теплолюбних культур.

Схема садіння доволі проста. Після того як мине ризик заморозків, кукурудзу та гарбуз висаджують рядами або колами. Коли стебла кукурудзи досягають приблизно 15–20 сантиметрів заввишки, навколо них висівають насіння виткої квасолі.

Квасоля швидко проростає та починає підійматися по стеблах кукурудзи. У цей час гарбуз формує великі листки та квіти, які згодом перетворюються на плоди. Кукурудза ж випускає волоті, пилок з яких переноситься вітром на качани, де поступово формуються солодкі зерна.

У результаті на одній ділянці одночасно ростуть три культури, які підтримують одна одну протягом усього сезону.

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Стародавній метод у сучасному саду

Джеймі Волтон не обмежується лише відкритим ґрунтом. Для підстрахування він також вирощує «Три сестри» у політунелі — популярному різновиді теплиці.

У закритому просторі він адаптує систему під наявні умови, наприклад, використовує компактні сорти кукурудзи та гарбуза, а замість виткої квасолі висаджує карликову французьку квасолю. Це дозволяє залишити місце для інших культур, зокрема перцю та чилі.

Окремим експериментом стали довгоплідні сорти квасолі, які чудово почуваються навіть у контейнерах і додають саду екзотичного вигляду. Такий підхід показує, що стародавню систему можна легко адаптувати не лише до великих городів, а й до невеликих теплиць, міських садів або навіть вирощування у горщиках.

Актуальність методу «Три сестри»

Сучасне сільське господарство значною мірою спирається на хімічні добрива, монокультури та інтенсивне використання ресурсів. На цьому тлі метод «Три сестри» має напрочуд сучасний вигляд, хоча його історія налічує багато століть.

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Він допомагає природним способом покращувати родючість ґрунту, зберігати вологу та підтримувати біорізноманіття без надмірного втручання людини. Саме тому дедалі більше садівників звертаються до традиційних знань корінних народів у пошуках відповідей на сучасні екологічні виклики.

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