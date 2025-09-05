Спостерігаємо за поведінкою свого кота: як зрозуміти, що треба їхати до ветеринара

Реклама

Запам'ятайте, що лікування та діагностика котів та собак має на увазі не тільки вакицнацію та стериалізацію, але й ваші спостереження за симптомами в домашніх умовах, щоб оперативно звернутися за допомогою до ветеринара.

Зміни в апетиті та питті

Якщо тварина несподівано перестає їсти, навіть лише на день, це вже привід для тривоги. Не менш підозріло, якщо кіт починає їсти набагато більше звичайного - іноді це пов'язано з діабетом або порушенням роботи щитовидної залози. Те саме стосується води: надмірна спрага часто вказує на проблеми з нирками, а її відсутність — на зневоднення або інші збої в організмі. Саме тому так важлива своєчасна консультація ветеринара.

Лоток як дзеркало здоров'я

Будь-які зміни у туалетних звичках – тривожний сигнал. Труднощі з сечовипусканням, часті походи в лоток або болісне нявкання під час цього процесу зазвичай говорять про захворювання сечостатевої системи. Кров у сечі чи калі – це вже критична ситуація, яка потребує негайної консультації. Навіть такі, здавалося б, «звичайні» прояви, як запори чи пронос, не варто залишати поза увагою, якщо вони не проходять протягом кількох днів.

Поведінка та активність

Кішка, яка зазвичай зустрічає вас біля дверей і грає з іграшками, раптом стає пасивною, ховається або реагує агресивно - швидше за все, відчуває біль чи сильний дискомфорт. Іноді зміни менш помітні: вихованець починає нав'язливо чухати вуха, вилизувати те саме місце або дивно рухати головою. Ці дрібниці можуть вказувати на конкретні захворювання.

Зовнішній вигляд та шерсть

Стан вовни безпосередньо пов'язаний із здоров'ям. Тьмяна шерсть, що збилася в ковтуни, говорить про те, що коту важко доглядати за собою, а це часто пов'язано з внутрішніми проблемами. Поява лисин або залисин може вказувати на алергію, дерматит або зараження паразитами. Однак не варто забувати, що деякі кішки можуть линяти. Якщо додаються зміни в очах — почервоніння, виділення або різний розмір зіниць, варто якнайшвидше показати лікарю для тварин.

Дихання та звуки

Задишка, хрипи або кашель у кішок не бувають «простим нежитем». Це завжди привід для занепокоєння. Сильна слинотеча або постійне облизування губ теж ненормальні: вони можуть бути пов'язані із захворюваннями зубів, шлунка або отруєнням.

Вага та загальний стан

Будь-які різкі зміни ваги – сигнал для господаря. Якщо кіт худне, хоча їсть нормально, це може вказувати на хронічні хвороби, включаючи ниркові патології та онкологію. Якщо ж вага стрімко зростає без змін у раціоні, варто задуматися про гормональні порушення та перевірити роботу внутрішніх органів.

Коли зволікати не можна

Є ситуації, в яких потрібна допомога негайно. Якщо кіт не їсть і не п'є більше доби, важко дихає, кашляє, не може сходити в туалет або ви помітили кров у його виділеннях, відкладати візит не можна. Сюди ж відносяться травми та падіння, навіть якщо тварина здається зовні гаразд: наслідки можуть проявитися пізніше.