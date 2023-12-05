Справжня чи штучна: яка ялинка менше шкодить екології

Не можна сказати, що гарячі дискусії довкола екологічності використання справжніх ялинок для різдвяних прикрас вулиць та будинків є специфічно українською особливістю. Британці, яких питання екології хвилюють не менше, ніж нас, також про це сперечаються. Gardens illustrated вивчив плюси та мінуси кожного з варіантів.

На думку видання, однозначних відповідей на запитання, яка ялинка екологічніша, немає. Все залежить від конкретної ялинки, яку ви виберете, від того, як ваша ялинка транспортується, від ваших планів щодо її повторного використання та способу її утилізації.

Справжні ялинки – плюси та мінуси

Більшість ялинок, які ми купуємо, вирощуються у спеціалізованих розплідниках із вирощування ялинок. Якщо ви купуєте ялинку у офіційних продавців, які можуть надати вам усі необхідні документи, можете бути впевнені, що з вашою ялинкою поводилися як з культурою, її не вирубували з лісів. Оскільки вирощування ялинок у розпліднику — це бізнес, ви також можете не сумніватися, кожне вирубане дерево замінюють новим саджанцем.

Різдвяній ялинці може знадобитися близько 10 років, щоб вирости до висоти двох метрів. Протягом усього цього часу ялинка може слугувати домом для диких тварин, особливо птахів, і поглинати вуглець із атмосфери, виробляючи кисень та виділяючи корисні для нашого здоров'я фітонциди, що, безумовно, є плюсом. Але й тут, якщо постаратися, можна знайти мінус, якщо ялинки вирощують на орних землях, можливо, їх можна було б використати з більшою користю – наприклад, для вирощування продуктів харчування чи створення природних лісів.

Також є ще кілька моментів, які не можна не враховувати, коли ми говоримо про екологічність натуральних ялинок.

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Транспортування дерев може збільшити викиди вуглекислого газу від вашого дерева, тому намагайтеся купити те, що вирощене максимально близько до вас.

Використання добрив може вплинути на вуглецевий слід дерева. В ідеалі вам купувати дерево, яке росте повільно, з мінімальною кількістю добрив або взагалі без них.

Пластикова сітка. Якщо ви купуєте ялинку в садовому центрі, майте на увазі, що дорогою до садового центру вона, найімовірніше, була загорнута в пластикову сітку, а потім знову буде загорнута в пластик, щоб ви могли забрати її додому. Якщо можете, не обертайте дерево або використовуйте ту саму сітку, у якій ялинку привезли.

Як відповідально утилізувати ялинку

Також дуже важливим є спосіб утилізації вашого дерева. Якщо ви плануєте його просто викинути – це не найекологічніший вибір. Ви можете подрібнити ялинку за допомогою подрібнювача. Тріску можна використовувати як мульчу в саду або додати в контейнер для компосту. Спалення різдвяної ялинки в дров'яній печі або в каміні — добрий спосіб її утилізувати. Головне — не викидайте ялинку на вулицю або на звалище, там вона розкладаючись буде виробити газ метан, парниковий ефект від якого набагато вищий, ніж від вуглекислого газу.

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Наша порада: дерево, вирощене в горщику або контейнері, можна використовувати рік у рік, що робить його екологічно безпечним варіантом. Ви також можете орендувати ялинку на місці. Якщо ви купуєте зрубане дерево, обов'язково відправте його на переробку у місцевій раді, подрібніть або спалить у дров'яній печі.

Штучні ялинки – плюси та мінуси

Більшість штучних ялинок виробляються у Китаї. Вони виготовляються з пластику, металу та ПВХ і під час їхнього виробництва спалюють викопне паливо. Потім їх відправляють до нас. Оскільки вони виготовлені зі змішаних матеріалів їх рідко можна переробити.

Двометрова штучна ялинка із пластику має вуглецевий слід, який у 10 разів перевищує викиди справжньої ялинки. За оцінками, штучне дерево доведеться використовувати від 7 до 20 разів залежно від його ваги та різних матеріалів, щоб його вплив на довкілля був нижчим, ніж у справжнього зрубаного дерева, яке утилізують належним чином.

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Якщо у вас є штучна ялинка, продовжуйте її використовувати. Якщо ви тільки думаєте про купівлю штучної ялинки, вибирайте класичну модель, щоб у вас було менше спокуси викинути її, коли вона вийде з моди. Використовуйте свою ялинку довгі роки. Потім намагайтеся віддати на переробку, якщо це можливо, або передати його іншому.

Ідеальний варіант — купити справжню різдвяну ялинку, вирощену в контейнері, яка може проводити більшу частину року на відкритому повітрі, щороку переміщуючись на свята. Але тут теж є своє підводне каміння, тому що вичікування ялинки в контейнері в умовах квартири — під великим запитанням.

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