Справжня причина, чому коти завжди йдуть за вами до ванної кімнати / © Credits

Багато власників помічали, що їхні пухнасті улюбленці буквально «чіпляються» за ними у найнепередбачуваніші моменти, навіть коли йдеться про відвідування ванної кімнати. Хоча відвідування туалету зазвичай вважається приватним моментом, для кота це зовсім не так. За словами експертки з поведінки котів та авторки сторінки kittysittycatbehaviour, така поведінка цілком природна для соціальних, але допитливих тварин.

Основні причини

Допитливість. Коти за своєю природою надзвичайно допитливі. закриті дверцята для них — це бар’єр до того, що вони можуть пропустити. Якщо ви закриваєте двері у ванну, ваш кіт однозначно захоче дізнатися, що відбувається за цим бар’єром. Пошук уваги та спілкування. Іноді коти просто хочуть бути поруч із вами без різних факторів повсякденного життя. Відвідування ванної — це можливість провести час разом, коли ви цілком доступні для них. Це своєрідний час «віч-на-віч». Цікаві запахи. Ванна кімната сповнена незвичайних ароматів, від косметики та дезодорантів до запахів зливного отвору. Ці запахи приваблюють котів і пробуджують їхню цікавість. Улюблені місця для відпочинку. Коти часто обирають раковини чи підвіконня у ванній як своєрідний «котячий кокон». Таке місце дає їм відчуття безпеки, а форма раковини — природну захищену зону для відпочинку.

Знак прихильності

Хоча присутність кота у ванній може здаватися незручною, насправді це комплімент. Слідкування за вами — прояв довіри та прив’язаності. Це досить мило, використайте цей час, щоб трохи погратися з ними чи погладити.

Поради

Дайте коту трохи уваги, якщо він супроводжує вас у ванній, це зміцнює ваш зв’язок.

Якщо бажаєте іноді залишити кота поза ванною, використовуйте грайливі іграшки чи ласощі для відволікання.

Не карайте кота за цікавість — це природна поведінка, яка не шкодить ні вам, ні тварині.

Коти можуть бути незалежними, але їхня потреба бути поруч із вами — це прояв довіри та любові. Наступного разу, коли ваш улюбленець йтиме за вами у ванну, сприймайте це як турботу про ваше особисте життя — це маленький прояв прихильності, який робить ваш зв’язок ще міцнішим.