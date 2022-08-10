Ставтеся як до квітів: як правильно зберігати зелень, щоб вона залишалася свіжою протягом місяця

Зберігати зелень дуже важко. Достатньо кількох днів, щоб вона зав'яла чи тижня, щоб згнила.

Експерт із споживчих товарів Еліс Бір продемонструвала Еxpress.co.uk розумний лайфхак для зберігання продуктів, завдяки якому базилік, коріандр та петрушка зможуть залишатися свіжими до місяця.

Як зберігати м'які трави

М'які трави – це і є те, що ми найчастіше називаємо зеленню: кріп, петрушка, кінза та рукола. "Дістньте їх з упаковки і покладіть у банку з водою. Воду регулярно змінюйте." — порадила Еліс.

У такому стані зелень протримаються у вашому холодильнику кілька тижнів. Щоб у холодильник помістилися розкішні зелені букети в банках: вам, можливо, доведеться відрегулювати полиці, але, повірте, воно того варте.

Щоб трави зберігалися довше, ніж кілька тижнів, Еліс рекомендує вдягти зверху букетів поліетиленові пакети. Зробивши це, ви візьмете під контроль вологість та окислення, і у такому вигляді ваші трави можуть зберігатися протягом місяця.

Як зберігати тверді трави

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Тверді трави стійкіші, і їх можна впізнати по їхнімм дервʼянистим гілкам. Серед них розмарин, чебрець, шавлія, майоран та орегано.

Тверді трави часто походять з теплішого клімату і тому не вимагають багато води. Замість того, щоб поміщати трави у банці з водою, ви можете загорнути їхні стебла у вологий кухонний рушник.

Помістіть загорнуті трави у пластиковий контейнер або загорніть їх у харчову плівку, а потім зберігайте у холодильнику. Вологий паперовий рушник гарантує, що трави не висохнуть і збережуть їх свіжими до двох тижнів.

Як зберігати базилік

Серед трав є одна, яка не потрапляє в жодну категорію і вимагає особливого відношення. Це – базилік.

Він не переносить низьких температур і тому ніколи не повинен зберігатись у холодильнику. Натомість зберігайте базилік у склянці з невеликою кількістю води кімнатної температури в прохолодному місці— для цього ідеально підходить підвіконня, якщо, звичайно, не йдеться про сонячну сторону будинку.

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